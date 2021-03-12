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Поклонская призвала ЕСПЧ дать оценку водной блокаде Крыма
Поклонская призвала ЕСПЧ дать оценку водной блокаде Крыма
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Украина нарушила права крымчан, перекрыв поставки воды по Северо-Крымскому... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:03
2021-03-12T11:36
наталья поклонская
ялта
симферополь
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Украина нарушила права крымчан, перекрыв поставки воды по Северо-Крымскому каналу, и призвала Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дать этому оценку."В Крыму живут люди, которые обладают правами, защитой которых занимается ЕСПЧ. Наши права ущемлены, нарушены. Имею в виду право на доступность пресной воды. Ни один референдум или политический выбор не должен лишать человека фундаментальных, базовых прав. А со стороны Украины, страны – участницы и подписанта Декларации по правам человека, допущено вопиющее нарушение прав людей по политическим мотивам", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.Поклонская подчеркнула, что обращалась по теме водной блокады также в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН, откуда пришел ответ с желанием и необходимостью приезда их делегации в Крым."Мною направлен ответ о готовности организации в Крыму их встречи и сопровождения. Но, к сожалению, пока официального ответа нет, а публично было заявление о якобы отказе с нашей стороны допуска к Крыму такой делегации. О таком отказе мне ничего не известно, наоборот, с моей стороны была высказана готовность их встречи и сопровождения", - сказала Поклонская.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе и Ялте.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210310/krym-1600615499.html
https://ria.ru/20210220/krym-1598265764.html
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наталья поклонская, ялта, симферополь, оон, украина, в мире

Поклонская призвала ЕСПЧ дать оценку водной блокаде Крыма

10:03 12.03.2021 (обновлено: 11:36 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Украина нарушила права крымчан, перекрыв поставки воды по Северо-Крымскому каналу, и призвала Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дать этому оценку.
"В Крыму живут люди, которые обладают правами, защитой которых занимается ЕСПЧ. Наши права ущемлены, нарушены. Имею в виду право на доступность пресной воды. Ни один референдум или политический выбор не должен лишать человека фундаментальных, базовых прав. А со стороны Украины, страны – участницы и подписанта Декларации по правам человека, допущено вопиющее нарушение прав людей по политическим мотивам", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
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Поклонская подчеркнула, что обращалась по теме водной блокады также в Управление Верховного комиссара по правам человека ООН, откуда пришел ответ с желанием и необходимостью приезда их делегации в Крым.
"Мною направлен ответ о готовности организации в Крыму их встречи и сопровождения. Но, к сожалению, пока официального ответа нет, а публично было заявление о якобы отказе с нашей стороны допуска к Крыму такой делегации. О таком отказе мне ничего не известно, наоборот, с моей стороны была высказана готовность их встречи и сопровождения", - сказала Поклонская.
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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В Крыму призвали Запад прервать молчание о водной блокаде
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе и Ялте.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Наталья ПоклонскаяЯлтаСимферопольООНУкраинаВ мире
 
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