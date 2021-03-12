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Глава МИД Украины Кулеба озвучил стратегию по "деоккупации" Крыма
Глава МИД Украины Кулеба озвучил стратегию по "деоккупации" Крыма
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал на своей странице в Twitter "три кита" политики "возвращения" Крыма. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T01:13
2021-03-12T09:16
дмитрий кулеба
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал на своей странице в Twitter "три кита" политики "возвращения" Крыма.Один из них — стратегия "деоккупации" полуострова, которую ранее принял Совет национальной безопасности и обороны.Вторым "китом" станет объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки "Крымская платформа". Мероприятие запланировано на 23 августа. Официальный Киев предложил присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Третий "кит" — синергия — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над полуостровом.Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на "деоккупацию и реинтеграцию" Крыма. Он поручил создать Организационный комитет по подготовке и проведению в стране учредительного саммита "Крымской платформы" и организовать меры по поддержке крымско-татарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан."Сморщенный морской конек"Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что план Киева по возвращению контроля над полуостровом, состоящий из "трех китов", ждет фиаско."Никаких китов я тут не вижу. Максимум - сморщенный морской конек", - отметил Чегринец.По его словам, Крым был, есть и всегда будет российским.Депутат крымского парламента Алексей Черняк, в свою очередь, назвал заявление Кулебы "бредом, который даже не хочется уже и комментировать"."Клоунский междусобойчик"Неформальное заседание Совбеза ООН по крымской теме, созываемое в пятницу по инициативе западных стран и США, станет "клоунским междусобойчиком", заявил ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия проведет 17 марта свою встречу, в которой будут участвовать представители полуострова.Воссоединение Крыма с РоссиейВ Крыму в марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.Официальная Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.Как показал проведенный 10 марта опрос ВЦИОМ, более 80% россиян одобряют вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, отрицательную оценку этому дали 13% россиян.
https://ria.ru/20210311/krym-1600824808.html
https://ria.ru/20210310/krym-1600678534.html
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дмитрий кулеба, республика крым, украина, в мире

Глава МИД Украины Кулеба озвучил стратегию по "деоккупации" Крыма

01:13 12.03.2021 (обновлено: 09:16 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал на своей странице в Twitter "три кита" политики "возвращения" Крыма.
Один из них — стратегия "деоккупации" полуострова, которую ранее принял Совет национальной безопасности и обороны.
Вторым "китом" станет объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки "Крымская платформа". Мероприятие запланировано на 23 августа. Официальный Киев предложил присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Третий "кит" — синергия — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над полуостровом.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на "деоккупацию и реинтеграцию" Крыма. Он поручил создать Организационный комитет по подготовке и проведению в стране учредительного саммита "Крымской платформы" и организовать меры по поддержке крымско-татарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан.
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"Сморщенный морской конек"

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что план Киева по возвращению контроля над полуостровом, состоящий из "трех китов", ждет фиаско.
"Никаких китов я тут не вижу. Максимум - сморщенный морской конек", - отметил Чегринец.
По его словам, Крым был, есть и всегда будет российским.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк, в свою очередь, назвал заявление Кулебы "бредом, который даже не хочется уже и комментировать".
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"Клоунский междусобойчик"

Неформальное заседание Совбеза ООН по крымской теме, созываемое в пятницу по инициативе западных стран и США, станет "клоунским междусобойчиком", заявил ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия проведет 17 марта свою встречу, в которой будут участвовать представители полуострова.
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Воссоединение Крыма с Россией

В Крыму в марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.
Официальная Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.
Как показал проведенный 10 марта опрос ВЦИОМ, более 80% россиян одобряют вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, отрицательную оценку этому дали 13% россиян.
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