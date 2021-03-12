https://ria.ru/20210312/kitay-1600965745.html

Как Китай победил бедность

Как Китай победил бедность

Одним из главных достижений Китая за прошедшую пятилетку можно назвать окончательную победу над бедностью. Если 20 лет назад почти половина населения Китая жила РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:35

2021-03-12T16:35

2021-03-12T16:35

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 12 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Одним из главных достижений Китая за прошедшую пятилетку можно назвать окончательную победу над бедностью. Если 20 лет назад почти половина населения Китая жила за чертой бедности по меркам Всемирного банка, то теперь страна совершила гигантский рывок в повышении уровня жизни людей. Причем сделать это удалось, несмотря на сложные геополитические и эпидемиологические условия, в которых оказался Китай в последние несколько лет. По данным Международного валютного фонда, в 1978 году – когда в Китае началась реализация политики реформ и открытости – 64,3% сельского населения жили с годовым доходом на человека от 100 до 300 юаней, а еще 33,3% - с доходом ниже 100 юаней в год. Таким образом, почти все сельское население, а на него в то время приходилось 82% от всего населения страны, жило за чертой бедности. На первых порах власти КНР не слишком активно занимались регулированием частного бизнеса. Это теперь, когда в Китае появились частные компании-гиганты мирового уровня вроде Alibaba, Huawei, Tencent, власти страны озабочены тем, как привести их бизнес в соответствие самым высоким мировым стандартам финансовой безопасности и поступательного развития. А тогда стояла задача физического выживания подавляющего большинства людей, избавление их от нищеты, решения вопроса "тепла и сытости". Поэтому хотя многие китайские частные предприятия и работали поначалу довольно дико с точки зрения нынешних требований безопасности, экологичности, охраны труда, это помогло Китаю постепенно реализовать свое основное на тот момент конкурентное преимущество – обилие и дешевизну рабочей силы. Постепенно частный сектор стал основным драйвером роста экономики Китая. На сегодняшний день, более 80% всех предприятий в Китае – частные. На их долю приходится 60% роста ВВП. Если на госкомпании в середине 1990-х годов приходилось две трети всего китайского экспорта, который составлял основу роста экономики, то к 2013 эта доля снизилась до 11%. Более того, частные компании обеспечивают более 80% всех рабочих мест. Соответственно, ставка на развитие частного сектора для обеспечения роста ВВП и улучшения уровня жизни людей оказалась верной. Однако, как показывает практика, неконтролируемое развитие капитализма приводит к большому социальному расслоению. Получается, что определенный слой населения богатеет, в то время как самые уязвимые слои, напротив, маргинализируются. Если в 1990 году индекс Джини для Китая, по данным Всемирного банка, был 32,2 (чем больше значение индекса, тем выше разрыв между богатыми и бедными), то в 2010 этот показатель дошел до 43,7. При том, что крупнейшие мегаполисы, особенно в богатых приморских провинциях развивались с невероятной быстротой, сельские регионы центрального и западного Китая оставались отсталыми. Поскольку экономика Китая на протяжении многих десятилетий была экспортоориентированной, совершенно логично, что вся деловая и производственная активность сосредотачивалась в приморских восточных регионах. Власти КНР поняли, что без государственного вмешательства социальное расслоение, а вместе с ним и напряженность в обществе, будут только расти. "Трансфертные платежи – это отличительная особенность китайских методов борьбы с бедностью. Имеется в виду трансфер налоговых поступлений из богатых восточных провинций в более отсталые регионы. Например, Тибет на 80% зависит от финансовой поддержки Центрального правительства. И самостоятельно выбраться из бедности, конечно, такие регионы не могут. Кроме того, мы принимаем меры по переселению людей из бедных и климатически сложных регионов в более комфортные локации, чтобы обеспечить для них возможности поступательного развития. В этом деле помогает не только Центр, но и местные правительства более зажиточных регионов. Они помогают отсталым провинциям заимствовать опыт развития и борьбы с бедностью".Важнейший драйвер роста китайской экономики и благосостояния – развитие базовой инфраструктуры. После фискальной реформы, проведенной в середине 90-х годов, власти на местах получили больше полномочий в плане определения конкретных методов развития собственного региона, выработки социальной политики. С другой стороны, вырос и груз ответственности за основные экономические показатели и социальные обязательства. Поэтому власти на местах старались обеспечить развитие региона, прежде всего, за счет развития инфраструктуры. С одной стороны, масштабные инфраструктурные проекты, действительно, лучше всего обеспечивают текущий рост ВВП, поскольку в них задействовано большое количество сторон. Они обеспечивают занятость и рост уровня жизни. С другой стороны – многополосные автомагистрали, аэропорты, электростанции, современные технопарки – все это бесспорные блага цивилизации, которые отражаются на повышении уровня жизни людей. За пару десятков лет Китай построил самую разветвленную в мире сеть высокоскоростных железных дорог – их протяженность превышает 35 тысяч километров. Общая длина сети скоростных автомагистралей Китая превысила 149 тысяч километров, даже обогнав по масштабам американскую сеть автодорог. Китай стал вторым по величине в мире рынком гражданской авиации. Именно в Китае сложился самый разнообразный и полный промышленный комплекс, с отработанными логистическими цепочками, развитой инфраструктурой. Китай подходит к решению проблемы бедности комплексно, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения социальной сферы. А особенности китайской политической системы позволяют стране мобилизовать все имеющиеся ресурсы на достижении амбициозной цели, говорит эксперт Бянь Юнцзу. Китай же активно мобилизует, в том числе, частный бизнес для реализации государственных целей. Например, в 2016 году Госсовет КНР опубликовал "Программу ликвидации бедности", в которой значилась электронная коммерция, наряду с экономической диверсификацией и туризмом как средства борьбы с нищетой на селе. В том же году Alibaba открыла более 20 тысяч сельских сервисных центров Taobao. В таких центрах фермеры могли научиться работать на площадке Taobao, открыть свой интернет-магазин, чтобы сбывать через него свою продукцию. Уже в первый год эксперимента, 80% урожая клубники в провинции Ляонин, например, было продано через интернет. Позже к эксперименту подключились другие площадки электронной коммерции, такие как JD.COM. За один лишь 2017 год в стране появилось более 9 миллионов сельских онлайн-магазинов, это создало 28 миллионов новых рабочих мест. Что, в свою очередь, увеличило покупательную способность сельского населения. В результате, по данным Министерства коммерции КНР, еще через год на сельскую местность пришлось уже 17,3% всех онлайн-продаж в стране.Власти КНР в прошлую, 13-ю пятилетку обозначили борьбу с бедностью наряду с предотвращением финансовых рисков и борьбой с загрязнением окружающей среды "тремя тяжелыми битвами". Более того, искоренение бедности и построение общества средней зажиточности – одна из так называемых столетних целей Китая. В этом году, как раз к столетию образования КПК, китайские власти сообщили, что бедность в Китае удалось искоренить. Естественно, Китай, который уже стал второй по величине экономикой мира, очень трудно назвать не то, что беднейшей, но даже просто развивающейся страной (хотя формально Китай является именно таковым, и пользуется соответствующим статусом в ВТО). Однако сам факт, что Китай смог за 40 лет вытащить из нищеты более 800 миллионов человек, безусловно, впечатляет. Еще поразительнее то, что о победе над нищетой Китай объявил сразу после кризисного 2020 года, когда весь мир по-прежнему борется с последствиями пандемии, и страны отчаянно накачивают свои экономики ликвидностью, чтобы хоть как-то поддержать население и бизнес в столь трудный период. На этом фоне успехи Китая как в борьбе с пандемией, так и в борьбе с бедностью имеют важное имиджевое значение для политического руководства КНР.

https://ria.ru/20210310/kitay-1600585339.html

https://ria.ru/20210311/vystavka-1600831711.html

https://ria.ru/20210310/vozmozhnosti-1600588878.html

https://ria.ru/20210305/razvitie-1600141421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай