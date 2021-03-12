https://ria.ru/20210312/kholesterin-1600884342.html
Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови
Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови
Медики рассказали, по каким внешним признакам можно определить высокий уровень холестерина в крови. Соответствующая статья опубликована на сайте Medical News... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:23
2021-03-12T10:23
2021-03-12T10:23
александр мясников (врач)
сша
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Медики рассказали, по каким внешним признакам можно определить высокий уровень холестерина в крови. Соответствующая статья опубликована на сайте Medical News Today.Согласно данным Национального института сердца, легких и крови США, он провоцирует образование липом – доброкачественных образований, которые формируются из жировых клеток под поверхностью кожи. Появление светло-серых кругов на радужке глаз также сигнализирует о повышении уровня холестерина.По мнению медиков, в большинстве случаев эти симптомы возникают у людей с наследственной предрасположенностью к проблемам с уровнем холестерина.Однако специалисты предупредили, что только медик на основе анализа крови может поставить точный диагноз.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление таких продуктов, как дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло и чеснок способствуют снижению уровня холестерина.
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сша
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александр мясников (врач), сша, общество