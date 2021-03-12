https://ria.ru/20210312/kholesterin-1600884342.html

Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови

Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови

Медики рассказали, по каким внешним признакам можно определить высокий уровень холестерина в крови. Соответствующая статья опубликована на сайте Medical News... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:23

2021-03-12T10:23

2021-03-12T10:23

александр мясников (врач)

сша

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Медики рассказали, по каким внешним признакам можно определить высокий уровень холестерина в крови. Соответствующая статья опубликована на сайте Medical News Today.Согласно данным Национального института сердца, легких и крови США, он провоцирует образование липом – доброкачественных образований, которые формируются из жировых клеток под поверхностью кожи. Появление светло-серых кругов на радужке глаз также сигнализирует о повышении уровня холестерина.По мнению медиков, в большинстве случаев эти симптомы возникают у людей с наследственной предрасположенностью к проблемам с уровнем холестерина.Однако специалисты предупредили, что только медик на основе анализа крови может поставить точный диагноз.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление таких продуктов, как дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло и чеснок способствуют снижению уровня холестерина.

https://ria.ru/20210215/banay-1597601408.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), сша, общество