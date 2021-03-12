https://ria.ru/20210312/karantin-1600950761.html

Италия введет жесткий карантин на Пасху

Италия введет жесткий карантин на Пасху

Правительство Италии введет общенациональный карантин на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля, следует из текста декрета, принятого в пятницу на заседании Совета РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:33

2021-03-12T15:33

2021-03-12T17:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сардиния

италия

в мире

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РИМ, 12 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Правительство Италии введет общенациональный карантин на пасхальные выходные с 3 по 5 апреля, следует из текста декрета, принятого в пятницу на заседании Совета министров страны.В течение трех праздничных дней, согласно декрету, в стране будут действовать наиболее жесткие ограничения, предусмотренные правилами "красной" зоны. На практике это означает запрет на передвижение без необходимости не только между отдельными городами и провинциями, но и внутри населенных пунктов."Цветовое" разделение регионов на категории в зависимости от степени опасности действует в стране с ноября. Со следующего понедельника все регионы, остававшиеся в "желтой" категории, становятся "оранжевыми". "Красные" и "оранжевые" зоны закрывают музеи и предприятия общественного питания за исключением работы на вынос или с доставкой на дом. Кроме того, в регионах с красным кодом запрещена розничная торговля, за исключением работы продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков. Таким образом, единственным регионом с минимальными ограничениями станет Сардиния, которая с начала марта перешла в "белую" зону.Перед заседанием Совмина министр здравоохранения страны Роберто Сперанца провел встречу с представителями регионов, на которой рассказал о предложениях правительства. По его словам, новые меры продлятся по 6 апреля. Новые параметры, отметил он, ускорят переход отдельных регионов в "красную" зону – для этого за неделю на 100 тысяч жителей должно быть зарегистрировано как минимум 250 случаев заражения.Как отмечают местные СМИ, в частности газета Corriere della Sera, с понедельника новые правила отправят в "красную" категорию 11 из 20 регионов Италии, в том числе столичную область Лацио и северные Ломбардию, Венето и Пьемонт.За ужесточение существующих мер на этой неделе выступили эксперты научно-технического комитета при правительстве страны. Специалисты обеспокоены распространением новых штаммов коронавируса, прежде всего британского, который ответственен более чем за половину случаев заражения. Кроме того, новый рост эпидемиологической кривой привел к увеличению нагрузки на отделения интенсивной терапии. Подсчитано, что в половине регионов страны свыше 30% палат неотложной помощи занимают именно пациенты с COVID-19.На всей территории Италии продолжают действовать основные меры по сдерживанию распространения COVID-19, а именно комендантский час с 22.00 до 5 утра, запрет на скопление людей, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение медицинских масок.По состоянию на пятницу общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на Апеннинах превысило 3 миллиона 74 тысячи, более 2,5 миллиона больных выздоровели, жертвами стали 101 тысяча человек. Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 25 тысяч. Этот показатель вновь перешел к росту с начала-середины февраля. Тогда кривая заражений находилась на уровне 11-12 тысяч заражений в сутки.

https://ria.ru/20210310/volna-1600655176.html

https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598661677.html

сардиния

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сардиния, италия, в мире