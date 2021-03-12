https://ria.ru/20210312/karabakh-1600972006.html

Путин обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном

Путин обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:47

2021-03-12T16:47

2021-03-12T19:14

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля."Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", — говорится в сообщении.В свою очередь, лидеры Армении и Азербайджана высоко оценили эффективность российских миротворцев в Нагорном Карабахе.Помимо этого, стороны также обсудили экономические и транспортные связи на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля."В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран", — говорится в сообщении.Кроме того, лидеры государств обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210226/karabakh-1599084222.html

https://ria.ru/20210311/plen-1600816643.html

нагорный карабах

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире