https://ria.ru/20210312/kamery-1601000353.html

Россиянам рассказали о "слежке" на улице

Россиянам рассказали о "слежке" на улице

За личной жизнью россиян в общественных местах могут следить как камеры, так и другие люди, отметила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:39

2021-03-12T18:39

2021-03-12T20:21

россия

инна святенко

видеонаблюдение

камеры

совет федерации рф

технологии

общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. За личной жизнью россиян в общественных местах могут следить как камеры, так и другие люди, отметила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.По словам сенатора, личная жизнь каждого человека должна ограничиваться пределами его квартиры. Это, как подчеркнула она, поможет избежать внимания третьих лиц и не бояться "слива" той или иной информации."Наша личная жизнь может быть только в нашем личном пространстве, а на улице — вне зависимости от того, электронный ли это глаз или глаза добрых соседей, — мы все равно находимся в общественном месте, значит, это уже не наше личное пространство", — отметила Святенко.Также сенатор напомнила, что общественные пространства находятся под наблюдением в целях безопасности.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные поисковой системы по интернету вещей Shodan.io заявила об обнаружении уязвимости у более чем 6,3 тысячи камер видеонаблюдения в России. В компании Avast уточнили, что к большинству из них можно получить доступ без пароля и имени пользователя.

https://ria.ru/20210225/metro-1598874117.html

https://ria.ru/20210310/kamery-1600545011.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, инна святенко, видеонаблюдение, камеры, совет федерации рф, технологии, общество