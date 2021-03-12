https://ria.ru/20210312/intervyu-1600966620.html

Захарова раскритиковала реакцию британских СМИ на интервью Гарри и Меган

Захарова раскритиковала реакцию британских СМИ на интервью Гарри и Меган

Высказывания британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл стали подтверждением того, что никакой беспристрастности в британских СМИ нет, заявила... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:29

2021-03-12T16:29

2021-03-12T16:29

меган маркл

ofcom

принц гарри

мария захарова

опра уинфри

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

форин-офис

великобритания

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Высказывания британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл стали подтверждением того, что никакой беспристрастности в британских СМИ нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.Она процитировала слова герцога Сассекского, который заявил: "Есть такой невидимый договор между институтом монархии и британскими таблоидами. Простыми, словами, если ты как член семьи будешь умасливать репортеров и всем с ними делиться, то пресса будет относиться к тебе лучше"."Мы правильно понимаем, что речь идет о сговоре властных институтов Британии со средствами массовой информации? Ровно в этом любят обвинять других коллеги в Лондоне, называя себя приверженцами свободной прессы", - отметила Захарова."Едва ли хоть как-то может соответствовать принципу беспристрастности работы прессы, зафиксированному, например, в пятой части руководящих правил британского регулятора Ofcom, подобный подход. Напомню, именно со ссылками на эти положения был оштрафован, например, телеканал Russia Today в июле 2019 года", - сказала она.При этом Захарова напомнила, что все это происходит на фоне утечек документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании вручную управляет работой различных СМИ. "И все это – на фоне постоянных обвинений всех неугодных туманному Альбиону в предвзятости, нетранспарентности, закрытости и пропаганде. Это что-то феноменальное. То есть с одной стороны – сговор властных институтов со СМИ, с другой стороны – у каждого представителя истеблишмента уже прописана в таблоидах своя роль, с третьей стороны – есть прямые указания на то, чтобы представители политического истеблишмента молчали и все это на фоне того, что тратятся огромные средства из британского бюджета на продвижение свободы слова в других странах", - подчеркнула она.Ранее посольство России сообщило, что сделало представление МИД Британии в связи с программами влияния на русскоязычное медиапространство, реакция британской стороны была неконструктивной. Дипломаты, ссылаясь на опубликованные в интернете материалы, отмечают, что "по заказу Форин-офиса в течение нескольких лет в России и соседних странах осуществляются щедро оплачиваемые проекты, направленные на поддержку русскоязычных "независимых СМИ", "обеспечение медиабаланса", а на деле – выполняющие поставленные из Лондона задачи по искусственному отрыву аудитории от российских и местных русскоязычных источников информации". При этом речь идет о целенаправленной поддержке только тех СМИ, которые "продвигают британские и общезападные политические установки".

https://ria.ru/20210311/teksty-1600663280.html

https://ria.ru/20210311/rasizm-1600786459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, ofcom, принц гарри, мария захарова, опра уинфри, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), форин-офис, великобритания, в мире