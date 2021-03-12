https://ria.ru/20210312/grechka-1600889566.html
Певица Гречка выпустила альбом "Не за что"
Певица Гречка выпустила альбом "Не за что"
Российская певица Анастасия Иванова, более известная по сценическому псевдониму Гречка, представила на цифровых площадках альбом "Не за что". РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:18
2021-03-12T16:18
2021-03-12T16:18
гречка (анастасия иванова)
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская певица Анастасия Иванова, более известная по сценическому псевдониму Гречка, представила на цифровых площадках альбом "Не за что". В трек-листе десять лирических композиций, в большинстве из них Гречка рассказывает о переживаниях, связанных с расставанием с любимым человеком. Например, в треке "тысяча моментов" она мечтает, чтобы ее кто-то научил "стирать память", а в "ты как всегда" она описывает, как "вчера все было круто, а сегодня все сломалось по частям". В альбоме много рока и других интересных музыкальных экспериментов. "Спасибо, теперь есть подо что плакать ночью", "Спасибо тебе за твое творчество", "Настя! Спасибо за этот альбом! За каждую песню! За каждую строчку! Это очень взрослый альбом, очень круто сделанный, сыгранный, записанный, профессионально", — поделились впечатлениями пользователи. Это уже восьмой альбом 21-летней исполнительницы. Предыдущий "Из доброго в злое" вышел в январе 2020 года.
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гречка (анастасия иванова), музыка, новости культуры
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская певица Анастасия Иванова, более известная по сценическому псевдониму Гречка, представила на цифровых площадках альбом "Не за что".
В трек-листе десять лирических композиций, в большинстве из них Гречка рассказывает о переживаниях, связанных с расставанием с любимым человеком. Например, в треке "тысяча моментов" она мечтает, чтобы ее кто-то научил "стирать память", а в "ты как всегда" она описывает, как "вчера все было круто, а сегодня все сломалось по частям".
В альбоме много рока и других интересных музыкальных экспериментов.
"Спасибо, теперь есть подо что плакать ночью", "Спасибо тебе за твое творчество", "Настя! Спасибо за этот альбом! За каждую песню! За каждую строчку! Это очень взрослый альбом, очень круто сделанный, сыгранный, записанный, профессионально", — поделились впечатлениями пользователи.
Это уже восьмой альбом 21-летней исполнительницы. Предыдущий "Из доброго в злое" вышел
в январе 2020 года.