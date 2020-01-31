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Культура
2020-01-31T15:05+0300
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У певицы Гречки вышел седьмой альбом
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РИА Новости

У певицы Гречки вышел седьмой альбом

15:05 31.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица, музыкант, композитор и автор песен Гречка
Певица, музыкант, композитор и автор песен Гречка
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. У певицы Гречки (Анастасия Иванова) вышел новый альбом "Из доброго в злое", сообщается на ее странице в социальной сети "Вконтакте".
"Результат экспериментов с новым для меня звучанием. А еще это 8 новых треков, в которых соединилось все, что я люблю", — прокомментировала новинку Гречка.
Композиции можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.
Пользователи особенно отметили песню "Гранжстайл" о проблемных взаимоотношениях родителей и подростков.
Это уже седьмой альбом 19-летней певицы. Предыдущий "Сборник малолетки" вышел весной 2019 года.
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