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ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах

ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах

Сотрудники ФСБ разгромили 37 подпольных мастерских по переделке оружия в 28 регионах России. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:11

2021-03-12T10:11

2021-03-12T12:45

россия

ак-103

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

еврейская автономная область

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разгромили 37 подпольных мастерских по переделке оружия в 28 регионах России.Операция прошла по всей стране — от Москвы, Петербурга и Крыма до Еврейской автономной области.Силовики задержали 72 человека, у них обнаружили 251 "единицу огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства". Среди находок: советский авиационный пулемет времен Великой Отечественной войны ШКАС, автоматы Калашникова различных модификаций, в том числе АК-103, пистолеты Glock, Beretta, снайперские винтовки Драгунова, американские М16.Также изъяли 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тысяч патронов и 46 глушителей. Идет расследование.Последний раз масштабные задержания подпольных оружейников проходили в декабре, тогда они затронули 13 регионов.

россия

москва

еврейская автономная область

санкт-петербург

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2021

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Операция ФСБ по поимке подпольных оружейников Операция ФСБ по поимке подпольных оружейников 2021-03-12T10:11 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ак-103, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, еврейская автономная область, санкт-петербург