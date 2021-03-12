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ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах
ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах
Сотрудники ФСБ разгромили 37 подпольных мастерских по переделке оружия в 28 регионах России. РИА Новости, 12.03.2021
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россия
ак-103
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
еврейская автономная область
санкт-петербург
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разгромили 37 подпольных мастерских по переделке оружия в 28 регионах России.Операция прошла по всей стране — от Москвы, Петербурга и Крыма до Еврейской автономной области.Силовики задержали 72 человека, у них обнаружили 251 "единицу огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства". Среди находок: советский авиационный пулемет времен Великой Отечественной войны ШКАС, автоматы Калашникова различных модификаций, в том числе АК-103, пистолеты Glock, Beretta, снайперские винтовки Драгунова, американские М16.Также изъяли 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тысяч патронов и 46 глушителей. Идет расследование.Последний раз масштабные задержания подпольных оружейников проходили в декабре, тогда они затронули 13 регионов.
россия
москва
еврейская автономная область
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Операция ФСБ по поимке подпольных оружейников
Операция ФСБ по поимке подпольных оружейников
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россия, ак-103, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, еврейская автономная область, санкт-петербург

ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах

10:11 12.03.2021 (обновлено: 12:45 12.03.2021)
 
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разгромили 37 подпольных мастерских по переделке оружия в 28 регионах России.
Операция прошла по всей стране — от Москвы, Петербурга и Крыма до Еврейской автономной области.
Силовики задержали 72 человека, у них обнаружили 251 "единицу огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства". Среди находок: советский авиационный пулемет времен Великой Отечественной войны ШКАС, автоматы Калашникова различных модификаций, в том числе АК-103, пистолеты Glock, Beretta, снайперские винтовки Драгунова, американские М16.
Также изъяли 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тысяч патронов и 46 глушителей. Идет расследование.
Последний раз масштабные задержания подпольных оружейников проходили в декабре, тогда они затронули 13 регионов.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОружие и боеприпасы, обнаруженные сотрудниками ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео
Оружие и боеприпасы, обнаруженные сотрудниками ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Оружие и боеприпасы, обнаруженные сотрудниками ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео
 
РоссияАК-103Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваЕврейская автономная областьСанкт-Петербург
 
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