ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах
10:11 12.03.2021 (обновлено: 12:45 12.03.2021)
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ разгромили 37 подпольных мастерских по переделке оружия в 28 регионах России.
Операция прошла по всей стране — от Москвы, Петербурга и Крыма до Еврейской автономной области.
Силовики задержали 72 человека, у них обнаружили 251 "единицу огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства". Среди находок: советский авиационный пулемет времен Великой Отечественной войны ШКАС, автоматы Калашникова различных модификаций, в том числе АК-103, пистолеты Glock, Beretta, снайперские винтовки Драгунова, американские М16.
Также изъяли 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тысяч патронов и 46 глушителей. Идет расследование.
Последний раз масштабные задержания подпольных оружейников проходили в декабре, тогда они затронули 13 регионов.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкОружие и боеприпасы, обнаруженные сотрудниками ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео
Оружие и боеприпасы, обнаруженные сотрудниками ФСБ России во время задержания лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Скриншот видео