МИД предостерег Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий
11:45 12.03.2021 (обновлено: 13:10 12.03.2021)
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва призвала Киев воздержаться от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем.
"Хотели бы предостеречь киевский режим, "горячие головы", которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что Украина пытается прикрыть свое бездействие на пути к дипломатическому урегулированию обвинениями в адрес России.
Ранее глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложит новый план деэскалации. По его словам, если ДНР и ЛНР его не примут, у ВСУ "не остается другого выбора, кроме защиты". Также он пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта.
Обострение ситуации в Донбассе
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.