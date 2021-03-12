https://ria.ru/20210312/donbass-1600903082.html

МИД предостерег Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

МИД предостерег Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

Москва призвала Киев воздержаться от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:45

2021-03-12T11:45

2021-03-12T13:10

мария захарова

донбасс

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва призвала Киев воздержаться от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем.Она подчеркнула, что Украина пытается прикрыть свое бездействие на пути к дипломатическому урегулированию обвинениями в адрес России.Ранее глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложит новый план деэскалации. По его словам, если ДНР и ЛНР его не примут, у ВСУ "не остается другого выбора, кроме защиты". Также он пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта.Обострение ситуации в ДонбассеКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210311/donbass-1600743931.html

https://ria.ru/20210311/oshibka-1600735160.html

донбасс

москва

киев

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мария захарова, донбасс, москва, киев, в мире