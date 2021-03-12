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МИД предостерег Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий
МИД предостерег Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий
Москва призвала Киев воздержаться от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:45
2021-03-12T13:10
мария захарова
донбасс
москва
киев
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва призвала Киев воздержаться от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем.Она подчеркнула, что Украина пытается прикрыть свое бездействие на пути к дипломатическому урегулированию обвинениями в адрес России.Ранее глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложит новый план деэскалации. По его словам, если ДНР и ЛНР его не примут, у ВСУ "не остается другого выбора, кроме защиты". Также он пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта.Обострение ситуации в ДонбассеКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://ria.ru/20210311/donbass-1600743931.html
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мария захарова, донбасс, москва, киев, в мире

МИД предостерег Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

11:45 12.03.2021 (обновлено: 13:10 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Москва призвала Киев воздержаться от разрешения конфликта в Донбассе силовым путем.

"Хотели бы предостеречь киевский режим, "горячие головы", которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что Украина пытается прикрыть свое бездействие на пути к дипломатическому урегулированию обвинениями в адрес России.
Ранее глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложит новый план деэскалации. По его словам, если ДНР и ЛНР его не примут, у ВСУ "не остается другого выбора, кроме защиты". Также он пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта.
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В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе

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Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.
С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
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