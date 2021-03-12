https://ria.ru/20210312/devushka-1600967678.html

В Новосибирске девушку зарезанного месяц назад студента нашли мертвой

В Новосибирске девушку зарезанного месяц назад студента нашли мертвой

В Новосибирске нашли тело девушки, которая встречалась с убитым месяц назад студентом Новосибирского государственного технического университета, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:33

2021-03-12T16:33

2021-03-12T17:46

новосибирский государственный технический университет

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. В Новосибирске нашли тело девушки, которая встречалась с убитым месяц назад студентом Новосибирского государственного технического университета, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.Он уточнил, что видимых признаков насильственной смерти нет, причины гибели установит экспертиза.В свою очередь, представитель СУ СК по региону Анастасия Кулешова сообщила РИА Новости, что началась доследственная проверка.Шестнадцатого февраля в сквере НГТУ 22-летний студент, поспорив из-за девушки с 26-летним одногруппником, достал кухонный нож и в присутствии свидетелей нанес оппоненту множественные ранения. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемого арестовали до 16 апреля.

https://ria.ru/20210310/arkhangelsk-1600574288.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирский государственный технический университет, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия