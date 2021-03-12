https://ria.ru/20210312/devushka-1600967678.html
В Новосибирске девушку зарезанного месяц назад студента нашли мертвой
В Новосибирске девушку зарезанного месяц назад студента нашли мертвой
В Новосибирске нашли тело девушки, которая встречалась с убитым месяц назад студентом Новосибирского государственного технического университета, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:33
2021-03-12T16:33
2021-03-12T17:46
новосибирский государственный технический университет
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. В Новосибирске нашли тело девушки, которая встречалась с убитым месяц назад студентом Новосибирского государственного технического университета, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.Он уточнил, что видимых признаков насильственной смерти нет, причины гибели установит экспертиза.В свою очередь, представитель СУ СК по региону Анастасия Кулешова сообщила РИА Новости, что началась доследственная проверка.Шестнадцатого февраля в сквере НГТУ 22-летний студент, поспорив из-за девушки с 26-летним одногруппником, достал кухонный нож и в присутствии свидетелей нанес оппоненту множественные ранения. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемого арестовали до 16 апреля.
https://ria.ru/20210310/arkhangelsk-1600574288.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирский государственный технический университет, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия