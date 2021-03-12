Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/devushka-1600967678.html
В Новосибирске девушку зарезанного месяц назад студента нашли мертвой
В Новосибирске девушку зарезанного месяц назад студента нашли мертвой
В Новосибирске нашли тело девушки, которая встречалась с убитым месяц назад студентом Новосибирского государственного технического университета, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:33
2021-03-12T17:46
новосибирский государственный технический университет
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. В Новосибирске нашли тело девушки, которая встречалась с убитым месяц назад студентом Новосибирского государственного технического университета, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.Он уточнил, что видимых признаков насильственной смерти нет, причины гибели установит экспертиза.В свою очередь, представитель СУ СК по региону Анастасия Кулешова сообщила РИА Новости, что началась доследственная проверка.Шестнадцатого февраля в сквере НГТУ 22-летний студент, поспорив из-за девушки с 26-летним одногруппником, достал кухонный нож и в присутствии свидетелей нанес оппоненту множественные ранения. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемого арестовали до 16 апреля.
https://ria.ru/20210310/arkhangelsk-1600574288.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирский государственный технический университет, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

В Новосибирске девушку зарезанного месяц назад студента нашли мертвой

16:33 12.03.2021 (обновлено: 17:46 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. В Новосибирске нашли тело девушки, которая встречалась с убитым месяц назад студентом Новосибирского государственного технического университета, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Он уточнил, что видимых признаков насильственной смерти нет, причины гибели установит экспертиза.
В свою очередь, представитель СУ СК по региону Анастасия Кулешова сообщила РИА Новости, что началась доследственная проверка.
Шестнадцатого февраля в сквере НГТУ 22-летний студент, поспорив из-за девушки с 26-летним одногруппником, достал кухонный нож и в присутствии свидетелей нанес оппоненту множественные ранения. Пострадавший скончался на месте. Обвиняемого арестовали до 16 апреля.
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 11:31
Две девушки из Архангельска, убившие знакомую, отправятся в колонию
 
Новосибирский государственный технический университетСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния