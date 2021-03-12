https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600947140.html

Google объяснил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"

Google объяснил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"

YouTube ввел ограничения на доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24" из-за сцен насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:12

2021-03-12T15:12

2021-03-12T16:08

россия

андрей кондрашов

youtube

google

вгтрк

республика крым

технологии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. YouTube ввел ограничения на доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24" из-за сцен насилия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google.Лента доступна, но не рекомендована к просмотру некоторым пользователям, подчеркивается в релизе.Ранее автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, высказывал мнение, что это связано с предстоящей годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Он также сообщал, что его об ограничении доступа не уведомляли."Крым. Путь на Родину" впервые показали в марте 2015 года. В него, в частности, вошли два интервью Владимира Путина, который подробно рассказал о Крымской весне.В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Видеохостинг блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, он также удалил страницу "Крым 24".Всего, по данным открытых источников, за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.В феврале в России приняли закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.

https://ria.ru/20210303/rech-1599826186.html

россия

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кондрашов, youtube, google, вгтрк, республика крым, технологии