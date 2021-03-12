Google объяснил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"
15:12 12.03.2021 (обновлено: 16:08 12.03.2021)
© РИА НовостиФильм "Крым. Путь на Родину" на странице канала "Россия 24" на YouTube с пометкой об ограничении
"На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем <...> изображений застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови", — сказали в компании.
Лента доступна, но не рекомендована к просмотру некоторым пользователям, подчеркивается в релизе.
Ранее автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, высказывал мнение, что это связано с предстоящей годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Он также сообщал, что его об ограничении доступа не уведомляли.
"Крым. Путь на Родину" впервые показали в марте 2015 года. В него, в частности, вошли два интервью Владимира Путина, который подробно рассказал о Крымской весне.
В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Видеохостинг блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, он также удалил страницу "Крым 24".
Всего, по данным открытых источников, за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.
В феврале в России приняли закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.
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