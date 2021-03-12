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Мизулина не исключила возможность полной блокировки Twitter в России
Мизулина не исключила возможность полной блокировки Twitter в России
Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:47
2021-03-12T12:57
россия
общественная палата рф
twitter
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она заявила на круглом столе "Вынужденное замедление — выводы для всех".По ее словам, мера по блокировке Twitter не была спонтанной — это последовательный и логичный ответ на отказ платформы ограничить доступ к запрещенному контенту.Она отметила, что сам факт распространения в Twitter детской порнографии вызывает много вопросов."Стоит напомнить, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо &lt;…&gt; Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе? &lt;…&gt; Мы, конечно, просим Министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", — сказала общественница.С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента. По последним данным, на сервисе микроблогов остаются не удаленными еще более трех тысяч материалов.
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россия, общественная палата рф, twitter

Мизулина не исключила возможность полной блокировки Twitter в России

10:47 12.03.2021 (обновлено: 12:57 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она заявила на круглом столе "Вынужденное замедление — выводы для всех".
По ее словам, мера по блокировке Twitter не была спонтанной — это последовательный и логичный ответ на отказ платформы ограничить доступ к запрещенному контенту.

"Проблема Twitter и многих иностранных платформ состоит в том, что, к сожалению, здесь у них нет представительств. И даже когда им направляют те или иные уведомления наши органы власти, часто они попадают к ненадлежащему адресату, и многие эти платформы не отвечают на законные требования российских властей", — добавила Мизулина.

Она отметила, что сам факт распространения в Twitter детской порнографии вызывает много вопросов.
"Стоит напомнить, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо <…> Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе? <…> Мы, конечно, просим Министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", — сказала общественница.
С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента. По последним данным, на сервисе микроблогов остаются не удаленными еще более трех тысяч материалов.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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