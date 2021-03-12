https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600890168.html

Мизулина не исключила возможность полной блокировки Twitter в России

Мизулина не исключила возможность полной блокировки Twitter в России

Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:47

2021-03-12T10:47

2021-03-12T12:57

россия

общественная палата рф

twitter

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она заявила на круглом столе "Вынужденное замедление — выводы для всех".По ее словам, мера по блокировке Twitter не была спонтанной — это последовательный и логичный ответ на отказ платформы ограничить доступ к запрещенному контенту.Она отметила, что сам факт распространения в Twitter детской порнографии вызывает много вопросов."Стоит напомнить, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо <…> Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе? <…> Мы, конечно, просим Министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", — сказала общественница.С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента. По последним данным, на сервисе микроблогов остаются не удаленными еще более трех тысяч материалов.

https://ria.ru/20210311/twitter-1600756591.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общественная палата рф, twitter