https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600890168.html
Мизулина не исключила возможность полной блокировки Twitter в России
Мизулина не исключила возможность полной блокировки Twitter в России
Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:47
2021-03-12T10:47
2021-03-12T12:57
россия
общественная палата рф
twitter
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Не исключено, что в будущем Twitter придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом она заявила на круглом столе "Вынужденное замедление — выводы для всех".По ее словам, мера по блокировке Twitter не была спонтанной — это последовательный и логичный ответ на отказ платформы ограничить доступ к запрещенному контенту.Она отметила, что сам факт распространения в Twitter детской порнографии вызывает много вопросов."Стоит напомнить, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо <…> Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе? <…> Мы, конечно, просим Министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", — сказала общественница.С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента. По последним данным, на сервисе микроблогов остаются не удаленными еще более трех тысяч материалов.
https://ria.ru/20210311/twitter-1600756591.html
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россия, общественная палата рф, twitter
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Не исключено, что в будущем Twitter
придется полностью заблокировать в России, считает член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета
Екатерина Мизулина. Об этом она заявила на круглом столе "Вынужденное замедление — выводы для всех".
По ее словам, мера по блокировке Twitter не была спонтанной — это последовательный и логичный ответ на отказ платформы ограничить доступ к запрещенному контенту.
"Проблема Twitter и многих иностранных платформ состоит в том, что, к сожалению, здесь у них нет представительств. И даже когда им направляют те или иные уведомления наши органы власти, часто они попадают к ненадлежащему адресату, и многие эти платформы не отвечают на законные требования российских властей", — добавила Мизулина.
Она отметила, что сам факт распространения в Twitter детской порнографии вызывает много вопросов.
"Стоит напомнить, что в США хранение детской порнографии уголовно наказуемо <…> Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе? <…> Мы, конечно, просим Министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", — сказала общественница.
С 10 марта Роскомнадзор
замедлил скорость работы Twitter в России за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента. По последним данным, на сервисе микроблогов остаются не удаленными еще более трех тысяч материалов.