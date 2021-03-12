https://ria.ru/20210312/ataki-1600952017.html
Источник в Кремле предупредил о подготовке США атаки на "Спутник V"
Источник в Кремле предупредил о подготовке США атаки на "Спутник V"
Вашингтон и его союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:37
2021-03-12T15:37
2021-03-12T17:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_138616526fa97a0678faace45c3f9899.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вашингтон и его союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам высокопоставленный источник в Кремле.В Кремле, отметили, в частности, что "через подконтрольные неправительственные организации - "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" - и медиаструктуры - "Би-Би-Си", "Рейтер", "Интерньюс" - готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V"".В рамках атаки "намечено подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", - добавили в Кремле.Он добавил, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония."На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш "Спутник V" не как средство от COVID-19, а как "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы". В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая "поддалась на уловки России" и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной", - отметил высокопоставленный источник.
https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html
https://ria.ru/20210312/sputnik-v-1600875063.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_81f2f74fbbb031aefeb281dee913622b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, сша, в мире
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Вашингтон и его союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V
", сообщил журналистам высокопоставленный источник в Кремле.
"На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал он.
В Кремле, отметили, в частности, что "через подконтрольные неправительственные организации - "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" - и медиаструктуры - "Би-Би-Си", "Рейтер", "Интерньюс" - готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V"".
В рамках атаки "намечено подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", - добавили в Кремле.
"Одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии", - отметил источник.
Он добавил, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
"На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш "Спутник V" не как средство от COVID-19, а как "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы". В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая "поддалась на уловки России" и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной", - отметил высокопоставленный источник.