https://ria.ru/20210312/ataki-1600952017.html

Источник в Кремле предупредил о подготовке США атаки на "Спутник V"

Источник в Кремле предупредил о подготовке США атаки на "Спутник V"

Вашингтон и его союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:37

2021-03-12T15:37

2021-03-12T17:48

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вашингтон и его союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V", сообщил журналистам высокопоставленный источник в Кремле.В Кремле, отметили, в частности, что "через подконтрольные неправительственные организации - "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" - и медиаструктуры - "Би-Би-Си", "Рейтер", "Интерньюс" - готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V"".В рамках атаки "намечено подкреплять продвигаемые тезисы "о неэффективности и опасности вакцины" инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата", - добавили в Кремле.Он добавил, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония."На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш "Спутник V" не как средство от COVID-19, а как "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы". В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая "поддалась на уловки России" и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной", - отметил высокопоставленный источник.

https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html

https://ria.ru/20210312/sputnik-v-1600875063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, сша, в мире