Акции "Башкирской содовой компании" перечислили на счет Росимущества
19:39 12.03.2021 (обновлено: 19:49 12.03.2021)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Акции "Башкирской содовой компании" (БСК) по решению суда перечислены на счет Росимущества, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
Ранее в целях защиты государственных интересов в Арбитражный суд Республики Башкортостан был заявлен иск об истребовании акций указанного общества из незаконного владения АО "Башкирская химия", ООО Торговый дом "Башкирская химия" и АО "Региональный фонд".
"Судебным актом от 11 декабря 2020 года требования Генеральной прокуратуры РФ удовлетворены, данное решение 1 марта 2021 года Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом оставлено без изменения. В настоящее время решение исполнено, обозначенные акции перечислены на лицевой счет Росимущества", - говорится в сообщении.
БСК привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.
Президент России Владимир Путин в конце августа 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Иск Генпрокуратуры об истребовании акций БСК поступил в башкирский арбитражный суд 31 августа 2020 года.
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