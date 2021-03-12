https://ria.ru/20210312/aktsii-1601012098.html

Акции "Башкирской содовой компании" перечислили на счет Росимущества

Акции "Башкирской содовой компании" перечислили на счет Росимущества

Акции "Башкирской содовой компании" (БСК) по решению суда перечислены на счет Росимущества, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:39

2021-03-12T19:39

2021-03-12T19:49

республика башкортостан

владимир путин

башкирская содовая компания

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Акции "Башкирской содовой компании" (БСК) по решению суда перечислены на счет Росимущества, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.Ранее в целях защиты государственных интересов в Арбитражный суд Республики Башкортостан был заявлен иск об истребовании акций указанного общества из незаконного владения АО "Башкирская химия", ООО Торговый дом "Башкирская химия" и АО "Региональный фонд"."Судебным актом от 11 декабря 2020 года требования Генеральной прокуратуры РФ удовлетворены, данное решение 1 марта 2021 года Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом оставлено без изменения. В настоящее время решение исполнено, обозначенные акции перечислены на лицевой счет Росимущества", - говорится в сообщении.БСК привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.Президент России Владимир Путин в конце августа 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Иск Генпрокуратуры об истребовании акций БСК поступил в башкирский арбитражный суд 31 августа 2020 года.

https://ria.ru/20210120/kushtau-1593791991.html

https://ria.ru/20200909/soda-1576966437.html

республика башкортостан

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республика башкортостан, владимир путин, башкирская содовая компания, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), генеральная прокуратура рф, происшествия