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Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:40
2021-03-11T03:40
приморский океанариум
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.Директор океанариума Сергей Логинов был задержан по подозрению в коррупционных нарушениях, выявленных в учреждении собственными силами, сообщали РИА Новости в океанариуме в июле 2020 года. По данным СК, на него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, максимальная санкция – 15 лет лишения свободы). По версии следствия, Логинов получил через посредника от предпринимателя взятку в 2 миллиона рублей. После получения второй взятки на ту же сумму его задержали. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело, оно уже передано в суд. Логинов находится под домашним арестом.Ранее краевое СУСК сообщало, что обвиняемая в посредничестве сама предложила передать Логинову деньги от главы коммерческого предприятия, которое должно было обслуживать Приморский океанариум. Два миллиона рублей являлись частью ежеквартальной выплаты в 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения, отмечало следствие. По данным прокуратуры, общая цена контракта составляла более 89 миллионов рублей.
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приморский океанариум, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия

Директора Приморского океанариума будут судить за взятку

03:40 11.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.
Директор океанариума Сергей Логинов был задержан по подозрению в коррупционных нарушениях, выявленных в учреждении собственными силами, сообщали РИА Новости в океанариуме в июле 2020 года. По данным СК, на него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, максимальная санкция – 15 лет лишения свободы). По версии следствия, Логинов получил через посредника от предпринимателя взятку в 2 миллиона рублей. После получения второй взятки на ту же сумму его задержали. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело, оно уже передано в суд. Логинов находится под домашним арестом.
"Прокуратура Фрунзенского района Владивостока края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Приморского океанариума, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)... В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.
Ранее краевое СУСК сообщало, что обвиняемая в посредничестве сама предложила передать Логинову деньги от главы коммерческого предприятия, которое должно было обслуживать Приморский океанариум. Два миллиона рублей являлись частью ежеквартальной выплаты в 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения, отмечало следствие. По данным прокуратуры, общая цена контракта составляла более 89 миллионов рублей.
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Приморский океанариумСледственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПроисшествия
 
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