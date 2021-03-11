https://ria.ru/20210311/vzyatka-1600700162.html

Директора Приморского океанариума будут судить за взятку

Директора Приморского океанариума будут судить за взятку

Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T03:40

2021-03-11T03:40

2021-03-11T03:40

приморский океанариум

следственный комитет россии (ск рф)

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в 4 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.Директор океанариума Сергей Логинов был задержан по подозрению в коррупционных нарушениях, выявленных в учреждении собственными силами, сообщали РИА Новости в океанариуме в июле 2020 года. По данным СК, на него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, максимальная санкция – 15 лет лишения свободы). По версии следствия, Логинов получил через посредника от предпринимателя взятку в 2 миллиона рублей. После получения второй взятки на ту же сумму его задержали. В отношении посредника также возбуждено уголовное дело, оно уже передано в суд. Логинов находится под домашним арестом.Ранее краевое СУСК сообщало, что обвиняемая в посредничестве сама предложила передать Логинову деньги от главы коммерческого предприятия, которое должно было обслуживать Приморский океанариум. Два миллиона рублей являлись частью ежеквартальной выплаты в 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения, отмечало следствие. По данным прокуратуры, общая цена контракта составляла более 89 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/proisshestviya-1600549296.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский океанариум, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, происшествия