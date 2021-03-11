В РВИО оценили важность поставок из США по ленд-лизу в годы войны
00:42 11.03.2021 (обновлено: 05:00 11.03.2021)
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Программа ленд-лиза, инициированная руководством США в годы Второй мировой войны, серьезно помогла Советскому союзу, однако не стала ключевым фактором разгрома нацистской Германии – большую часть оружия Вашингтон передал СССР уже после коренного перелома в ВОВ, заявил РИА Новости научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ровно 80 лет назад – 11 марта 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт подписал закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов, более известный как "закон о ленд-лизе" (от английского lend – "давать взаймы" и lease – "сдавать в аренду"), предусматривающий оказание помощи странам-союзницам по антигитлеровской коалиции в виде поставок военной техники, боеприпасов, топлива, сырья и продовольствия. Всего за время действия программы было оказано помощи на сумму порядка 50 миллиардов долларов по курсу того времени.
"Конечно, помощь, предоставленная США и другими западными союзниками по программе ленд-лиза, сыграла большую роль в деле общей победы, но она не была решающей. Следует отметить, что большинство поставок в Советский союз было осуществлено только после того, как во Второй мировой войне наступил коренной перелом. Помощь до Московской и в период Сталинградской битвы была минимальной и никак не могла удовлетворить потребности Советского союза в продовольствии и боеприпасах", - сказал Мягков.
Ленд-лиз в цифрах
По словам историка, коренной перелом в Великой отечественной был достигнут прежде всего за счет героизма красноармейцев и работы советской промышленности. Об этом свидетельствуют цифры – поставки вооружений по ленд-лизу составили лишь 4% от всего военного производства СССР в годы ВОВ (в том числе поставки танков - 12%, боевых самолетов – 13%, артиллерийских комплексов – 2,7%, стрелкового оружия –0,75%).
Говорит о многом и распределение помощи по ленд-лизу в финансовом выражении – из потраченных Вашингтоном 50 миллиардов долларов около половины средств было выделено Великобритании, в то время как на СССР, понесший самые тяжелые потери во Второй мировой, пришлось около 10 миллиардов.
Качество поставляемых вооружений также иногда оставляло желать лучшего - ни США, ни Великобритания не испытывали сильного желания поставлять Соеветскому союзу свои передовые разработки. Например, СССР так и не получил от Вашингтона являвшиеся в то время лучшими в мире стратегические бомбардировщики B-17, B-24, B-29, хотя и не раз выражал свою заинтересованность в их приобретении.
Ресурсная поддержка
В то же время историк отметил, что было бы незаслуженным принижать помощь Запада во Второй мировой - на заключительном этапе боевых действий поставки по ленд-лизу серьезно ускорили продвижение на фронте и помогли быстрее разгромить Третий рейх.
Такие виды представлявшегося СССР сырья как нефтепродукты, автомобильное и авиационное топливо внесло существенный вклад в боевые возможности Красной армии. Количество алюминия и меди, поставленных по ленд-лизу, составило порядка 45% от советского производства, станков и оборудования – половину.
Мягков также напомнил о переданных союзниками знаменитых грузовиках Studebaker, число поставок которых вместе с машинами Willys и Ford составили 480 тысяч единиц – больше, чем советский автопром построил за все годы войны. Кроме того, СССР получил от союзников 1900 паровозов.
Вероятно, одним из самых важных элементов поддержки Советского союза, осуществленной в рамках ленд-лиза, стала продовольственная помощь, общий объем которой составил пять миллионов тонн: мясные консервы, зерно, яичный порошок, галеты, шоколад – все то, что было необходимо для солдатского пайка.
Второй фронт важнее тушенки
По мнению Мягкова, гораздо более серьезной поддержкой, благодаря которой Вторая мировая война закончилась бы раньше, а СССР понес бы гораздо меньшие потери, стало бы своевременное открытие союзниками второго фронта.
"Тушенкой войну не выигрывают – если бы союзники, как обещали и Черчилль, и Рузвельт, открыли бы второй фронт в 1942 году, то таких затрат бы не потребовалось, война закончилась быстрей и наши потери оказались намного меньше. Желая воевать чужими руками, Рузвельт решил поставлять оружие и боеприпасы партнерам, чтобы уже потом лишь в 1944 году вступить в бой на севере Франции", - подчеркнул собеседник агентства.
Вызывает недоумение у историка и то, что ленд-лиз предполагал возвращение уцелевшей техники обратно в США, либо же выплату материальной компенсации, спор о размере которой с СССР, "заплатившим огромную цену за мир во всем мире" шел на протяжении всей Холодной войны и был улажен лишь в постсоветское время (2006 год) - Вашингтон "выбил" из Москвы около 700 миллионов долларов, при этом изначально требовал 2,6 миллиарда.
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Ситуативный союз
Эти и другие спорные моменты в программе ленд-лиза историк объяснил тем, что для западных элит СССР никогда не был дружественной страной. Альянс с Москвой был вынужденной мерой, чтобы побороть "большее зло" – Гитлера, о судьбе самого советского народа в США и Великобритании не беспокоились (чего нельзя сказать о простых солдатах и гражданах западных стран).
"Как ни странно, новые антироссийские санкции и программа ленд-лиза 1940-х годов укладываются в единую логику – принимать решения исключительно в интересах США, как того требует текущий момент. Как тогда, так и сейчас Америка поступает как прагматичный дядюшка Сэм, который, избавившись от гитлеровской угрозы при нашей помощи, примерил на себя роль мирового жандарма и не отказывается от неё до сих пор", - отметил собеседник агентства.
В подтверждение своих слов Мягков напомнил о том, как мало времени (меньше года) прошло между общим триумфом над нацизмом и Фултонской речью Уинстона Черчилля, обозначившей переход западного мира к Холодной войне с СССР.
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