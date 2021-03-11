Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/udalenka-1600701797.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
На удаленке на зарплату выше 200 тысяч рублей могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java, показало исследование... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T06:14
2021-03-11T10:57
кем стать
навигатор абитуриента
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На удаленке на зарплату выше 200 тысяч рублей могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Менеджеру по продажам косметологического оборудования предлагают до 300 тысяч рублей в месяц. Соискателю нужно будет обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От претендента требуется собственная профильная клиентская база.На высокий доход могут рассчитывать и соискатели в сфере IT. В частности, разработчик java может получать от 200 до 250 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы от полутора лет, разбираться в системе управления версий Git, в системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.Системному администратору Devops предложат от 180 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и мониторинга прод-окружения. Дополнительными преимуществами будут широкий кругозор по IT-архитектурам и навыки написания скриптов автоматизации рутинных задач.До 140 тысяч рублей готовы платить программисту 1С-Битрикс. Будущему сотруднику предстоит заниматься сборкой и техподдержкой корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов. Компания может предоставить успешному кандидату обучение за свой счет.В сфере строительства до 120 тысяч рублей в марте готовы платить архитектору паспорта фасада здания. Среди требований навык разработки проектов благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий, а также составление технического задания на проектирование. У кандидата должно быть профильное образование и опыт работы от двух лет.Стилист-консультант интернет-магазина может рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. В его обязанности входит консультирование клиентов по ассортименту и акциям, ведение клиентской базы, а также продвижение и реклама магазина. У сотрудников есть персональная скидка. Они также могут выбрать удобные часы работы.Веб-разработчик Wordpress с опытом работы от двух лет сможет зарабатывать до 90 тысяч рублей. Кандидату на эту должность необходимо знать принципы работы PHP, кроссбраузерности и адаптивной верстки, уметь оптимизировать сайты. Сотрудник сможет выбрать, работать ли ему удаленно или в офисе. Вакансия предполагает проектную занятость.
https://ria.ru/20210212/sport-1597136339.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/udalenka-1595679662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

06:14 11.03.2021 (обновлено: 10:57 11.03.2021)
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На удаленке на зарплату выше 200 тысяч рублей могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Менеджеру по продажам косметологического оборудования предлагают до 300 тысяч рублей в месяц. Соискателю нужно будет обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От претендента требуется собственная профильная клиентская база.
На высокий доход могут рассчитывать и соискатели в сфере IT. В частности, разработчик java может получать от 200 до 250 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы от полутора лет, разбираться в системе управления версий Git, в системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.
Системному администратору Devops предложат от 180 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и мониторинга прод-окружения. Дополнительными преимуществами будут широкий кругозор по IT-архитектурам и навыки написания скриптов автоматизации рутинных задач.
Тренировка дома - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 03:34
Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки
До 140 тысяч рублей готовы платить программисту 1С-Битрикс. Будущему сотруднику предстоит заниматься сборкой и техподдержкой корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов. Компания может предоставить успешному кандидату обучение за свой счет.
В сфере строительства до 120 тысяч рублей в марте готовы платить архитектору паспорта фасада здания. Среди требований навык разработки проектов благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий, а также составление технического задания на проектирование. У кандидата должно быть профильное образование и опыт работы от двух лет.
Стилист-консультант интернет-магазина может рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. В его обязанности входит консультирование клиентов по ассортименту и акциям, ведение клиентской базы, а также продвижение и реклама магазина. У сотрудников есть персональная скидка. Они также могут выбрать удобные часы работы.
Веб-разработчик Wordpress с опытом работы от двух лет сможет зарабатывать до 90 тысяч рублей. Кандидату на эту должность необходимо знать принципы работы PHP, кроссбраузерности и адаптивной верстки, уметь оптимизировать сайты. Сотрудник сможет выбрать, работать ли ему удаленно или в офисе. Вакансия предполагает проектную занятость.
Девушка на удаленной работе - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 14:47Сказано в эфире
Карьерный консультант назвал способ укрепить мотивацию на "удаленке"
 
Кем статьНавигатор абитуриентаРоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41WSJ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов
05:36Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире
05:29Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28Эксперт раскрыл последствия национализации Украиной "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
Лента новостейМолния