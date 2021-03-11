https://ria.ru/20210311/udalenka-1600701797.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

На удаленке на зарплату выше 200 тысяч рублей могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java, показало исследование... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T06:14

2021-03-11T06:14

2021-03-11T10:57

кем стать

навигатор абитуриента

россия

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На удаленке на зарплату выше 200 тысяч рублей могут претендовать менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Менеджеру по продажам косметологического оборудования предлагают до 300 тысяч рублей в месяц. Соискателю нужно будет обрабатывать заявки клиентов, оформлять договоры и сопровождать сделки. От претендента требуется собственная профильная клиентская база.На высокий доход могут рассчитывать и соискатели в сфере IT. В частности, разработчик java может получать от 200 до 250 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы от полутора лет, разбираться в системе управления версий Git, в системе сборки Maven, Gradle, а также программном интерфейсе REST API.Системному администратору Devops предложат от 180 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и мониторинга прод-окружения. Дополнительными преимуществами будут широкий кругозор по IT-архитектурам и навыки написания скриптов автоматизации рутинных задач.До 140 тысяч рублей готовы платить программисту 1С-Битрикс. Будущему сотруднику предстоит заниматься сборкой и техподдержкой корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов. Компания может предоставить успешному кандидату обучение за свой счет.В сфере строительства до 120 тысяч рублей в марте готовы платить архитектору паспорта фасада здания. Среди требований навык разработки проектов благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий, а также составление технического задания на проектирование. У кандидата должно быть профильное образование и опыт работы от двух лет.Стилист-консультант интернет-магазина может рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей. В его обязанности входит консультирование клиентов по ассортименту и акциям, ведение клиентской базы, а также продвижение и реклама магазина. У сотрудников есть персональная скидка. Они также могут выбрать удобные часы работы.Веб-разработчик Wordpress с опытом работы от двух лет сможет зарабатывать до 90 тысяч рублей. Кандидату на эту должность необходимо знать принципы работы PHP, кроссбраузерности и адаптивной верстки, уметь оптимизировать сайты. Сотрудник сможет выбрать, работать ли ему удаленно или в офисе. Вакансия предполагает проектную занятость.

https://ria.ru/20210212/sport-1597136339.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/udalenka-1595679662.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество