https://ria.ru/20210311/twitter-1600756591.html

Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter удалит запрещенную информацию

Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter удалит запрещенную информацию

Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter предпримет все необходимые меры по удалению запрещённой в РФ информации и проинформирует об этом ведомство. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:17

2021-03-11T13:17

2021-03-11T13:47

технологии

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter предпримет все необходимые меры по удалению запрещённой в РФ информации и проинформирует об этом ведомство.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.Ответ на направленное ведомством в адрес соцсети требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал."Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации и проинформирует об этом Роскомнадзор", - говорится в сообщении ведомства.Роскомнадзор также отмечает, что владельцы соцсети должны привести её работу на территории России в соответствие с законодательством РФ.

https://ria.ru/20210311/twitter-1600695840.html

https://ria.ru/20210310/tvitter-1600681311.html

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технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter