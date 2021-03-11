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https://ria.ru/20210311/twitter-1600756591.html
Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter удалит запрещенную информацию
Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter удалит запрещенную информацию
Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter предпримет все необходимые меры по удалению запрещённой в РФ информации и проинформирует об этом ведомство. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:17
2021-03-11T13:47
технологии
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter предпримет все необходимые меры по удалению запрещённой в РФ информации и проинформирует об этом ведомство.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.Ответ на направленное ведомством в адрес соцсети требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал."Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации и проинформирует об этом Роскомнадзор", - говорится в сообщении ведомства.Роскомнадзор также отмечает, что владельцы соцсети должны привести её работу на территории России в соответствие с законодательством РФ.
https://ria.ru/20210311/twitter-1600695840.html
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технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter

Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter удалит запрещенную информацию

13:17 11.03.2021 (обновлено: 13:47 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Роскомнадзор рассчитывает, что Twitter предпримет все необходимые меры по удалению запрещённой в РФ информации и проинформирует об этом ведомство.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 01:07
Twitter подтвердил замедление работы сервиса в России
Ответ на направленное ведомством в адрес соцсети требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал.
"Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации и проинформирует об этом Роскомнадзор", - говорится в сообщении ведомства.
Роскомнадзор также отмечает, что владельцы соцсети должны привести её работу на территории России в соответствие с законодательством РФ.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 21:06
Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности блокировки
 
ТехнологииОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Twitter
 
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