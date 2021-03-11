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Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве в честь Международного женского дня торжественно открыли женский туалет. Видео церемонии разошлось по... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T02:17
2021-03-11T02:17
2021-03-11T03:08
ситуация на украине
владимир омелян
владимир зеленский
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украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве в честь Международного женского дня торжественно открыли женский туалет. Видео церемонии разошлось по соцсетям и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.В частности, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян не смог удержаться, чтобы не "уколоть" президента Владимира Зеленского."Владимир Александрович, вам не кажется, что ваш легкий маразм становится заразительным?", - написал он в комментариях к видео."Страна непуганых идиотов" Цитата Абдулова, фильм "Гений", - поддержал Омеляна Сергий Клинчук."Жаль, фейерверков не было", - выразила сожаление Nadia Popovych."Наконец-то первые маленькие шаги от Саакашвили", - считает Roman Bdaitsiiev."Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали…", - цитирует классика Ira Matushkina."До слез. Фуршет бы еще", - отметил Валентин Д.Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь резко раскритиковал торжественную церемонию."Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемуся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец", - написал он в Facebook.
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ситуация на украине, владимир омелян, владимир зеленский, киев, украина, в мире
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве
в честь Международного женского дня торжественно открыли женский туалет. Видео церемонии разошлось по соцсетям и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.
В частности, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян
не смог удержаться, чтобы не "уколоть" президента Владимира Зеленского
.
"Владимир Александрович, вам не кажется, что ваш легкий маразм становится заразительным?", - написал он в комментариях к видео.
"Страна непуганых идиотов" Цитата Абдулова, фильм "Гений", - поддержал Омеляна Сергий Клинчук.
"Жаль, фейерверков не было", - выразила сожаление Nadia Popovych.
"Наконец-то первые маленькие шаги от Саакашвили", - считает Roman Bdaitsiiev.
"Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали…", - цитирует классика Ira Matushkina.
"До слез. Фуршет бы еще", - отметил Валентин Д.
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь резко раскритиковал торжественную церемонию.
"Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемуся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине
должен быть положен конец", - написал он в Facebook.