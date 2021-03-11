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Обучающая силовиков российская компания впервые может подать в суд на СМИ
Обучающая силовиков российская компания впервые может подать в суд на СМИ
Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ), оказывающее услуги по военной подготовке во многих странах мира, включая Центрально-Африканскую... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:38
2021-03-11T16:07
россия
цар
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ), оказывающее услуги по военной подготовке во многих странах мира, включая Центрально-Африканскую Республику, впервые может подать в суд на российское СМИ, сообщил в четверг РИА Новости гендиректор организации Александр Иванов.Он пояснил, что речь идет о публикации агентства "Росбалт" со ссылкой на портал Corbeau News, где утверждается, что сотрудники частной российской военной компании 5 марта казнили четырех мужчин в городе Бамбари на северо-востоке ЦАР."Это фейковое, не проверенное сообщение. Мы его опровергаем", — сказал Иванов, подчеркнув, что СОМБ настроено очень решительно."Если "Росбалт" не уберет эту информацию, мы будем обращаться в суд", — сообщил собеседник агентства.По его словам, организация — это объединение людей, выступающих за мир и спокойствие, а основная задача СОМБ — обучение."СОМБ действует открыто, по официальному договору, который заключен в рамках военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и ЦАР. Все инструкторы являются опытными преподавателями военного дела и других гуманитарных профессий — это специалисты военной медицины и педагогического направления", — сказал Иванов.Он подчеркнул, что во многом именно благодаря обучению российскими инструкторами центральноафриканская армия FACA сумела побороть кризис и уничтожить бандформирования, в числе которых были и иностранные наемники, предпринимавшие попытки захватить страну.В свою очередь, главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов заявил РИА Новости, что с ним пока никто не связывался."Пусть подают, это в рамках закона. Со мной лично никто не связывался, да мне было бы и неинтересно с ними вообще это обсуждать. У нас есть адвокат, который, думаю, компетентно и юридически точно ответит на их претензию. Я даже не в курсе этого материала и, честно говоря, не очень близок к теме ЦАР. Была, значит, такая заметка. Пришлют претензию, будем разбираться", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210216/feyk-1597758022.html
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россия, цар

Обучающая силовиков российская компания впервые может подать в суд на СМИ

14:38 11.03.2021 (обновлено: 16:07 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский инструктор на позициях сирийского ополчения напротив "Джебхат-ан-Нусры"* в пригороде Алеппо
Российский инструктор на позициях сирийского ополчения напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ), оказывающее услуги по военной подготовке во многих странах мира, включая Центрально-Африканскую Республику, впервые может подать в суд на российское СМИ, сообщил в четверг РИА Новости гендиректор организации Александр Иванов.
Он пояснил, что речь идет о публикации агентства "Росбалт" со ссылкой на портал Corbeau News, где утверждается, что сотрудники частной российской военной компании 5 марта казнили четырех мужчин в городе Бамбари на северо-востоке ЦАР.
"Это фейковое, не проверенное сообщение. Мы его опровергаем", — сказал Иванов, подчеркнув, что СОМБ настроено очень решительно.
"Если "Росбалт" не уберет эту информацию, мы будем обращаться в суд", — сообщил собеседник агентства.
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По его словам, организация — это объединение людей, выступающих за мир и спокойствие, а основная задача СОМБ — обучение.
"СОМБ действует открыто, по официальному договору, который заключен в рамках военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и ЦАР. Все инструкторы являются опытными преподавателями военного дела и других гуманитарных профессий — это специалисты военной медицины и педагогического направления", — сказал Иванов.
Он подчеркнул, что во многом именно благодаря обучению российскими инструкторами центральноафриканская армия FACA сумела побороть кризис и уничтожить бандформирования, в числе которых были и иностранные наемники, предпринимавшие попытки захватить страну.
В свою очередь, главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов заявил РИА Новости, что с ним пока никто не связывался.
"Пусть подают, это в рамках закона. Со мной лично никто не связывался, да мне было бы и неинтересно с ними вообще это обсуждать. У нас есть адвокат, который, думаю, компетентно и юридически точно ответит на их претензию. Я даже не в курсе этого материала и, честно говоря, не очень близок к теме ЦАР. Была, значит, такая заметка. Пришлют претензию, будем разбираться", — сказал собеседник агентства.
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