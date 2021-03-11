https://ria.ru/20210311/stikhi-1600779353.html
В России запретили ряд тюремных стихов
В России запретили ряд тюремных стихов
Петродворцовый районный суд Петербурга запретил ряд интернет-материалов об экстремистском движении АУЕ* (запрещено в России), в частности с тюремными стихами об РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:52
2021-03-11T14:52
2021-03-11T14:52
вциом
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Петродворцовый районный суд Петербурга запретил ряд интернет-материалов об экстремистском движении АУЕ* (запрещено в России), в частности с тюремными стихами об "одурманивающих веществах", сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.Иск подала прокуратура, обнаружившая открытые группы с блатной лирикой и тюремными стихами, "способными вызвать у детей желание употребить наркотические средства, одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную продукцию".Речь идет о восьми группах "ВКонтакте" и роликах на Youtube – по постановлению суда, их распространение в России теперь запрещено. До этого аналогичные решения выносили и другие российские суды, это не прецедент.В августе прошлого года Верховный суд признал экстремистским и запретил работу в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)".Как следовало из опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (79%) согласны, что подобное объединение опасно для общества, в то же время четыре из пяти респондентов на начало опроса не знали, что такое АУЕ*.*Запрещенная в России экстремистская организация
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РИА Новости
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вциом, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости.
Петродворцовый районный суд Петербурга
запретил ряд интернет-материалов об экстремистском движении АУЕ* (запрещено в России), в частности с тюремными стихами об "одурманивающих веществах", сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Иск подала прокуратура, обнаружившая открытые группы с блатной лирикой и тюремными стихами, "способными вызвать у детей желание употребить наркотические средства, одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную продукцию".
Речь идет о восьми группах "ВКонтакте" и роликах на Youtube – по постановлению суда, их распространение в России теперь запрещено. До этого аналогичные решения выносили и другие российские суды, это не прецедент.
В августе прошлого года Верховный суд признал экстремистским и запретил работу в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)".
Как следовало из опроса ВЦИОМ
, подавляющее большинство россиян (79%) согласны, что подобное объединение опасно для общества, в то же время четыре из пяти респондентов на начало опроса не знали, что такое АУЕ*.
*Запрещенная в России экстремистская организация