https://ria.ru/20210311/stikhi-1600779353.html

В России запретили ряд тюремных стихов

В России запретили ряд тюремных стихов

Петродворцовый районный суд Петербурга запретил ряд интернет-материалов об экстремистском движении АУЕ* (запрещено в России), в частности с тюремными стихами об РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:52

2021-03-11T14:52

2021-03-11T14:52

вциом

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Петродворцовый районный суд Петербурга запретил ряд интернет-материалов об экстремистском движении АУЕ* (запрещено в России), в частности с тюремными стихами об "одурманивающих веществах", сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.Иск подала прокуратура, обнаружившая открытые группы с блатной лирикой и тюремными стихами, "способными вызвать у детей желание употребить наркотические средства, одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную продукцию".Речь идет о восьми группах "ВКонтакте" и роликах на Youtube – по постановлению суда, их распространение в России теперь запрещено. До этого аналогичные решения выносили и другие российские суды, это не прецедент.В августе прошлого года Верховный суд признал экстремистским и запретил работу в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство*, АУЕ*, А.У.Е.*)".Как следовало из опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (79%) согласны, что подобное объединение опасно для общества, в то же время четыре из пяти респондентов на начало опроса не знали, что такое АУЕ*.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20201109/kriminal-1583692693.html

санкт-петербург

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вциом, санкт-петербург