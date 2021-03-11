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В Петербурге спасли пациента, чье сердце останавливалось более десяти раз
В Петербурге спасли пациента, чье сердце останавливалось более десяти раз
В Санкт-Петербурге спасли тридцатилетнего Антона Димова с коронавирусом, у которого в ночь после госпитализации сердце останавливалось более десяти раз. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:34
2021-03-11T21:54
хорошие новости
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасли тридцатилетнего Антона Димова с коронавирусом, у которого в ночь после госпитализации сердце останавливалось более десяти раз."Из больницы Святого Георгия выписан пациент с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и массивной ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении лечебного учреждения.Как отмечают медики, Димов имеет генетическую предрасположенность к тромбообразованию."Ковид и травма стали усугубляющим фактором развития рецидива тромбоэмболии легочной артерии, и сердце не выдержало", — пояснили в больнице.При госпитализации мужчину сразу направили в отделение реанимации, минуя приемное. При этом интенсивная терапия не смогла предотвратить фатальное осложнение, и произошла остановка кровообращения."Реанимационные мероприятия, проводимые дежурной бригадой, были успешны, но в течение последующих 12 часов сердце пациента останавливалось еще более десяти раз. Врачи каждый раз вновь и вновь восстанавливали эффективную сердечную деятельность, больному был выполнен спасительный системный тромболизис", — приводят подробности в стационаре.Как говорят врачи, пациент помнит только момент поступления в больницу, а также период в реанимации после неоднократного возвращения к жизни. Мужчина обратил внимание на то, что персонал стационара переживал за его состояние, даже когда он уже дышал без аппарата искусственной вентиляции легких и разговаривал."Врачи-реаниматологи подчеркивают, что столько раз подряд проводили реанимационные мероприятия впервые, и считают выжившего Антона одной из самых ярких побед "ковидного" года", — говорится в сообщенииВ больнице пожелали пациенту крепкого здоровья.
https://ria.ru/20210302/spasenie-1599558074.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге спасли пациента, чье сердце останавливалось более десяти раз

18:34 11.03.2021 (обновлено: 21:54 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВрач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасли тридцатилетнего Антона Димова с коронавирусом, у которого в ночь после госпитализации сердце останавливалось более десяти раз.
"Из больницы Святого Георгия выписан пациент с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и массивной ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении лечебного учреждения.
Как отмечают медики, Димов имеет генетическую предрасположенность к тромбообразованию.
"Ковид и травма стали усугубляющим фактором развития рецидива тромбоэмболии легочной артерии, и сердце не выдержало", — пояснили в больнице.
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При госпитализации мужчину сразу направили в отделение реанимации, минуя приемное. При этом интенсивная терапия не смогла предотвратить фатальное осложнение, и произошла остановка кровообращения.
"Реанимационные мероприятия, проводимые дежурной бригадой, были успешны, но в течение последующих 12 часов сердце пациента останавливалось еще более десяти раз. Врачи каждый раз вновь и вновь восстанавливали эффективную сердечную деятельность, больному был выполнен спасительный системный тромболизис", — приводят подробности в стационаре.
Как говорят врачи, пациент помнит только момент поступления в больницу, а также период в реанимации после неоднократного возвращения к жизни. Мужчина обратил внимание на то, что персонал стационара переживал за его состояние, даже когда он уже дышал без аппарата искусственной вентиляции легких и разговаривал.
"Врачи-реаниматологи подчеркивают, что столько раз подряд проводили реанимационные мероприятия впервые, и считают выжившего Антона одной из самых ярких побед "ковидного" года", — говорится в сообщении
В больнице пожелали пациенту крепкого здоровья.
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