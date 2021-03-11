https://ria.ru/20210311/serdtse-1600829559.html

В Петербурге спасли пациента, чье сердце останавливалось более десяти раз

В Петербурге спасли пациента, чье сердце останавливалось более десяти раз

В Санкт-Петербурге спасли тридцатилетнего Антона Димова с коронавирусом, у которого в ночь после госпитализации сердце останавливалось более десяти раз. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:34

2021-03-11T18:34

2021-03-11T21:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасли тридцатилетнего Антона Димова с коронавирусом, у которого в ночь после госпитализации сердце останавливалось более десяти раз."Из больницы Святого Георгия выписан пациент с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и массивной ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении лечебного учреждения.Как отмечают медики, Димов имеет генетическую предрасположенность к тромбообразованию."Ковид и травма стали усугубляющим фактором развития рецидива тромбоэмболии легочной артерии, и сердце не выдержало", — пояснили в больнице.При госпитализации мужчину сразу направили в отделение реанимации, минуя приемное. При этом интенсивная терапия не смогла предотвратить фатальное осложнение, и произошла остановка кровообращения."Реанимационные мероприятия, проводимые дежурной бригадой, были успешны, но в течение последующих 12 часов сердце пациента останавливалось еще более десяти раз. Врачи каждый раз вновь и вновь восстанавливали эффективную сердечную деятельность, больному был выполнен спасительный системный тромболизис", — приводят подробности в стационаре.Как говорят врачи, пациент помнит только момент поступления в больницу, а также период в реанимации после неоднократного возвращения к жизни. Мужчина обратил внимание на то, что персонал стационара переживал за его состояние, даже когда он уже дышал без аппарата искусственной вентиляции легких и разговаривал."Врачи-реаниматологи подчеркивают, что столько раз подряд проводили реанимационные мероприятия впервые, и считают выжившего Антона одной из самых ярких побед "ковидного" года", — говорится в сообщенииВ больнице пожелали пациенту крепкого здоровья.

https://ria.ru/20210302/spasenie-1599558074.html

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