https://ria.ru/20210311/raketa-1600725942.html

Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде

Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:18

2021-03-11T11:18

2021-03-11T11:43

наука

spacex falcon 9

космос - риа наука

spacex

флорида

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 03.13 по местному времени (11.13 мск). Ранее запуск был перенесен. Первая ступень ракеты традиционно села на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.

https://ria.ru/20200423/1570465916.html

флорида

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, флорида