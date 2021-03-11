https://ria.ru/20210311/raketa-1600725942.html
Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:18
2021-03-11T11:18
2021-03-11T11:43
наука
spacex falcon 9
космос - риа наука
spacex
флорида
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 03.13 по местному времени (11.13 мск). Ранее запуск был перенесен. Первая ступень ракеты традиционно села на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
https://ria.ru/20200423/1570465916.html
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spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, флорида
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Ракета-носитель Falcon 9
стартовала во Флориде
с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX
ведет прямую трансляцию.
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 03.13 по местному времени (11.13 мск). Ранее запуск был перенесен. Первая ступень ракеты традиционно села на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.