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Наука
https://ria.ru/20210311/raketa-1600725942.html
Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:18
2021-03-11T11:43
наука
spacex falcon 9
космос - риа наука
spacex
флорида
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 03.13 по местному времени (11.13 мск). Ранее запуск был перенесен. Первая ступень ракеты традиционно села на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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spacex falcon 9, космос - риа наука, spacex, флорида

Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде

11:18 11.03.2021 (обновлено: 11:43 11.03.2021)
 
© AP Photo / SpaceXРакета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / SpaceX
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с группой из 60 интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 03.13 по местному времени (11.13 мск). Ранее запуск был перенесен. Первая ступень ракеты традиционно села на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить $499, ежемесячная абонентская плата составляет $99, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 14:35
Маск защитит спутники Starlink "зонтиками", чтобы не мешать астрономам
 
НаукаSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаSpaceXФлорида
 
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