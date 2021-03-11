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Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
Украинская экономика за последние годы откатилась на 20 лет назад и сейчас ее уже не восстановить. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T05:15
2021-03-11T05:15
ситуация на украине
евгений мураев
украина
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинская экономика за последние годы откатилась на 20 лет назад и сейчас ее уже не восстановить. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.По словам экс-парламентария, даже если украинский ВВП начнет расти на десять процентов в год, то до уровня 2013 года экономике все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет.Если государство займется восстановлением промышленности, то станет ясно, что для этого уже нет трудовых кадров – специалисты разъехались работать в Польшу, Венгрию и Италию, считает бывший депутат.Мураев также подчеркнул, что прекращение конфликта на Донбассе и восстановление отношений с Россией уже не помогут Украине вернуться к былому благополучию – страну придется восстанавливать с нуля.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович оценивал кредитные программы МВФ Украине как капитуляцию, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике Киева движение к экономическому и социальному краху. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрекал стране "экономическую мясорубку" на фоне мирового кризиса из-за пандемии.
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ситуация на украине, евгений мураев, украина, в мире

Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины

05:15 11.03.2021
 
© РИА Новости / Александр ДемьянчукОдногривенная купюра горит на газовой конфорке
Одногривенная купюра горит на газовой конфорке - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинская экономика за последние годы откатилась на 20 лет назад и сейчас ее уже не восстановить. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По словам экс-парламентария, даже если украинский ВВП начнет расти на десять процентов в год, то до уровня 2013 года экономике все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет.
Если государство займется восстановлением промышленности, то станет ясно, что для этого уже нет трудовых кадров – специалисты разъехались работать в Польшу, Венгрию и Италию, считает бывший депутат.
Мураев также подчеркнул, что прекращение конфликта на Донбассе и восстановление отношений с Россией уже не помогут Украине вернуться к былому благополучию – страну придется восстанавливать с нуля.
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Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".
В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович оценивал кредитные программы МВФ Украине как капитуляцию, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике Киева движение к экономическому и социальному краху. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрекал стране "экономическую мясорубку" на фоне мирового кризиса из-за пандемии.
 
Ситуация на УкраинеЕвгений МураевУкраинаВ мире
 
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