https://ria.ru/20210311/proval-1600701125.html

Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины

Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины

Украинская экономика за последние годы откатилась на 20 лет назад и сейчас ее уже не восстановить. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T05:15

2021-03-11T05:15

2021-03-11T05:15

ситуация на украине

евгений мураев

украина

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинская экономика за последние годы откатилась на 20 лет назад и сейчас ее уже не восстановить. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.По словам экс-парламентария, даже если украинский ВВП начнет расти на десять процентов в год, то до уровня 2013 года экономике все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет.Если государство займется восстановлением промышленности, то станет ясно, что для этого уже нет трудовых кадров – специалисты разъехались работать в Польшу, Венгрию и Италию, считает бывший депутат.Мураев также подчеркнул, что прекращение конфликта на Донбассе и восстановление отношений с Россией уже не помогут Украине вернуться к былому благополучию – страну придется восстанавливать с нуля.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович оценивал кредитные программы МВФ Украине как капитуляцию, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике Киева движение к экономическому и социальному краху. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрекал стране "экономическую мясорубку" на фоне мирового кризиса из-за пандемии.

https://ria.ru/20210223/raskol-1598656374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, евгений мураев, украина, в мире