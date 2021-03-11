https://ria.ru/20210311/proton-1600699500.html
Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
Старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5", планировавшийся в этом году, отложен на 2022 год, сообщили РИА Новости два источника в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:11
2021-03-11T03:11
2021-03-11T03:11
россия
протон-м
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575453709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7529cf81f93fcb2448cde603094c7d8c.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5", планировавшийся в этом году, отложен на 2022 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.В декабре еще один источник рассказал агентству, что в 2021 году намечаются три пуска "Протона": с модулем "Наука" к Международной космической станции, телекоммуникационными аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" и спутником-ретранслятором "Луч-5"."Запуск "Луча-5" отложен на 2022 год", - сказал собеседник агентства.Другой источник подтвердил данную информацию.Впервые о планах запуска в 2021 году спутника-ретранслятора "Луч-5" сообщил в феврале 2020 года генеральный директор Центра имени Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко во время посещения предприятия членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.С 2001 года осуществлены 110 пусков ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур, 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива. На смену "Протону" создана ракета "Ангара-А5".
https://radiosputnik.ria.ru/20201224/stoimost-1590806577.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575453709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c6d3cb380073a8225a996cdea8f49c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, протон-м, космос - риа наука