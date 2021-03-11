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Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
Старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5", планировавшийся в этом году, отложен на 2022 год, сообщили РИА Новости два источника в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:11
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россия
протон-м
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5", планировавшийся в этом году, отложен на 2022 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.В декабре еще один источник рассказал агентству, что в 2021 году намечаются три пуска "Протона": с модулем "Наука" к Международной космической станции, телекоммуникационными аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" и спутником-ретранслятором "Луч-5"."Запуск "Луча-5" отложен на 2022 год", - сказал собеседник агентства.Другой источник подтвердил данную информацию.Впервые о планах запуска в 2021 году спутника-ретранслятора "Луч-5" сообщил в феврале 2020 года генеральный директор Центра имени Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко во время посещения предприятия членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.С 2001 года осуществлены 110 пусков ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур, 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива. На смену "Протону" создана ракета "Ангара-А5".
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россия, протон-м, космос - риа наука

Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"

03:11 11.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Протон-М"
Запуск ракеты-носителя Протон-М - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5", планировавшийся в этом году, отложен на 2022 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
В декабре еще один источник рассказал агентству, что в 2021 году намечаются три пуска "Протона": с модулем "Наука" к Международной космической станции, телекоммуникационными аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" и спутником-ретранслятором "Луч-5".
"Запуск "Луча-5" отложен на 2022 год", - сказал собеседник агентства.
Другой источник подтвердил данную информацию.
Впервые о планах запуска в 2021 году спутника-ретранслятора "Луч-5" сообщил в феврале 2020 года генеральный директор Центра имени Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко во время посещения предприятия членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.
С 2001 года осуществлены 110 пусков ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур, 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива. На смену "Протону" создана ракета "Ангара-А5".
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