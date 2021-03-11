https://ria.ru/20210311/prank-1600820846.html

Пранкеры разыграли спецдокладчика ПАСЕ по делу Навального

Пранкеры разыграли спецдокладчика ПАСЕ по делу Навального

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров сообщили на своем YouTube-канале, что разыграли спецдокладчика ПАСЕ по делу Алексея Навального Жака... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:55

2021-03-11T17:55

2021-03-11T17:55

госпитализация алексея навального

алексей столяров (лексус)

мария захарова

сергей лавров

алексей навальный

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швеция

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров сообщили на своем YouTube-канале, что разыграли спецдокладчика ПАСЕ по делу Алексея Навального Жака Мэра, позвонив ему от имени вице-президента ПАСЕ, украинского депутата Александра Мережко.Зимняя сессия ПАСЕ, где обсуждалась, в том числе, история вокруг Навального, проходила в Страсбурге в конце 25 января. Судя по всему, звонок пранкеров спецдокладчику состоялся именно в то время, хотя запись разговора с ним пранкеры выложили только сейчас."Я обязан поехать в Россию. Возможно, меня туда пустят. Если меня в Россию не пустят, значит, она не сможет представить свой взгляд. Но я думаю, ей важно его предоставить, потому что если все пройдет хорошо, тогда мы дойдем до санкций и запустим совместный механизм! Если мы хотим запустить совместный механизм, тогда нам нужно хорошо подготовиться", - рассказал Жак Мэр пранкерам.По его словам, в таком случае комитет министров Совета Европы сможет привлечь ЕСПЧ."Я думаю, Россия не исполнит запрос комитета министров и тогда у нас будет основание запустить совместный механизм. Вот такой план", - добавил спецдокладчик. При этом Мэр признал, что "мы не хотим полного лишения прав России" в Совете Европы, так как "это закроет любую возможность приехать в Россию"."Не будет возможности наблюдать за выборами, как сейчас. Ничего. И не будет совместного механизма. Если мы хотим совместного механизма, мы должны сохранить Россию, даже если хотим наложить на них санкции", - отметил спецдокладчик.Он также сообщил "украинскому вице-президенту", что "мы как раз одинаково мыслим о поведении русских и… между нами нет никаких различий".В ответ пранкер от имени Мережко сообщил Мэру, что спецслужбы Украины якобы добыли "именно те синие трусы" Навального со следами яда. Пранкер предложил передать их спецдокладчику, чтобы "привезти их во Францию и сделать экспертизу". Мэр согласился.Инцидент с НавальнымВ начале марта спецдокладчик ПАСЕ на пресс-конференции выразил надежду, что Россия разрешит визит экспертов ассамблеи для установления фактов в деле о предполагаемом отравлении Алексея Навального.Ранее спецдокладчики ООН по внесудебным казням и свободе слова Аньес Каламар и Ирен Хан заявили, что считают Россию ответственной за отравление Алексея Навального в 2020 году, назвали это "покушением на убийство". При этом они констатировали, что Франция, Германия и Швеция не ответили ни на один из шести запросов России по делу Навального.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления спецдокладчиков, заявила, что "наши желания найти истину в этом деле совпадают", она считает, что после призыва представителей ООН Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы". Захарова выразила надежду, что заявления спецдокладчиков сподвигнут партнеров "к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной работы, которая должна вестись прозрачно и на законной основе".Президент РФ Владимир Путин на большой конференции в декабре снова повторил, что Россия готова расследовать "покушение" на Навального, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его "отравлении". Он напомнил, что Москва предлагала, чтобы российские специалисты выехали и в Германию, и в Швецию, и во Францию, чтобы вместе разбираться с этой проблемой. Также Путин назвал опубликованные расследования об "отравлении" Навального попыткой напасть на первых лиц государства.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что у Запада нет фактов, подтверждающих обвинения в причастности РФ к инциденту с Навальным, а его заявления – это выработанная "манера публично кого-то в чем-то обвинить и потом, не предъявляя фактов, пытаться сделать это уже частью международной повестки дня" и "доказанным утверждением".Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html

https://ria.ru/20210212/prankery-1597223987.html

https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599659016.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/navalnyy-1599954656.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599671179.html

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