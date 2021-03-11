https://ria.ru/20210311/podpis-1600697593.html

Как часто подделывают электронную подпись?

Как часто подделывают электронную подпись?

Может ли электронная подпись быть гарантией безопасности и насколько сложно ее подделать, рассказал в интервью радио Sputnik доктор юридических наук, эксперт в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T02:08

2021-03-11T02:08

2021-03-11T02:08

виталий вехов

мгту имени баумана

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148842/43/1488424324_0:365:2763:1919_1920x0_80_0_0_0dd1b043a2d7e6f78acd9f953a720157.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Может ли электронная подпись быть гарантией безопасности и насколько сложно ее подделать, рассказал в интервью радио Sputnik доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов.Электронная подпись (ЭП) – это информация в электронно-цифровой форме, которая позволяет идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. Как объяснил эксперт, электронные подписи бывают разных видов.Наиболее серьезная и надежная – усиленная квалифицированная электронная подпись, рассказал Виталий Вехов. По его словам, как правило, ею удостоверяют электронные документы и различные сообщения президент, члены правительства и другие лица, у которых есть соответствующий аппаратный комплекс. Эту подпись невозможно подделать, отметил эксперт.Существует также более простая электронная подпись, которой многие из нас пользуются ежедневно – это банковские карты и пин-коды, объяснил профессор Вехов. По его словам, самая доступная для злоумышленников электронная подпись ‒ в виде логина и пароля, которые мы используем для доступа в личные кабинеты на сайтах, информационных ресурсах, в соцсетях."Это наименее защищенная электронная подпись, в виде файла ее можно скопировать и даже не надо ничего подбирать. Нужно просто знать в системе место, где находятся и логин, и пароль. Это самая легко используемая мошенниками подпись. От имени лица осуществляется вход в личные кабинеты, подписание документов, которые предусмотрены в личном кабинете пользователя", – рассказал Виталий Вехов.Защититься в этом случае помогает дополнительная идентификация пользователя с использованием кода, присылаемого на номер телефона или электронный почтовый ящик, пояснил эксперт.Он также отметил, что обычной графической подписи под документом можно придать параметры электронной. Это делается с помощью электронного планшета и других цифровых средств фиксации информации. Подделать такую подпись будет сложно. "Графическую (подпись) подделать несколько сложнее, поскольку после ее преобразования идет система графических признаков, которая человеком, оператором, принимающим документы к проверке, может быть сверена и может быть обнаружено мошенничество", – сказал Виталий Вехов в интервью радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20191004/1559447613.html

https://ria.ru/20201230/podpis-1591536596.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий вехов, мгту имени баумана, технологии