https://ria.ru/20210311/podpis-1600697593.html
Как часто подделывают электронную подпись?
Как часто подделывают электронную подпись?
Может ли электронная подпись быть гарантией безопасности и насколько сложно ее подделать, рассказал в интервью радио Sputnik доктор юридических наук, эксперт в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T02:08
2021-03-11T02:08
2021-03-11T02:08
виталий вехов
мгту имени баумана
технологии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Может ли электронная подпись быть гарантией безопасности и насколько сложно ее подделать, рассказал в интервью радио Sputnik доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов.Электронная подпись (ЭП) – это информация в электронно-цифровой форме, которая позволяет идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. Как объяснил эксперт, электронные подписи бывают разных видов.Наиболее серьезная и надежная – усиленная квалифицированная электронная подпись, рассказал Виталий Вехов. По его словам, как правило, ею удостоверяют электронные документы и различные сообщения президент, члены правительства и другие лица, у которых есть соответствующий аппаратный комплекс. Эту подпись невозможно подделать, отметил эксперт.Существует также более простая электронная подпись, которой многие из нас пользуются ежедневно – это банковские карты и пин-коды, объяснил профессор Вехов. По его словам, самая доступная для злоумышленников электронная подпись ‒ в виде логина и пароля, которые мы используем для доступа в личные кабинеты на сайтах, информационных ресурсах, в соцсетях."Это наименее защищенная электронная подпись, в виде файла ее можно скопировать и даже не надо ничего подбирать. Нужно просто знать в системе место, где находятся и логин, и пароль. Это самая легко используемая мошенниками подпись. От имени лица осуществляется вход в личные кабинеты, подписание документов, которые предусмотрены в личном кабинете пользователя", – рассказал Виталий Вехов.Защититься в этом случае помогает дополнительная идентификация пользователя с использованием кода, присылаемого на номер телефона или электронный почтовый ящик, пояснил эксперт.Он также отметил, что обычной графической подписи под документом можно придать параметры электронной. Это делается с помощью электронного планшета и других цифровых средств фиксации информации. Подделать такую подпись будет сложно. "Графическую (подпись) подделать несколько сложнее, поскольку после ее преобразования идет система графических признаков, которая человеком, оператором, принимающим документы к проверке, может быть сверена и может быть обнаружено мошенничество", – сказал Виталий Вехов в интервью радио Sputnik.
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виталий вехов, мгту имени баумана, технологии
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Может ли электронная подпись быть гарантией безопасности и насколько сложно ее подделать, рассказал в интервью радио Sputnik
доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов
.
Электронная подпись (ЭП) – это информация в электронно-цифровой форме, которая позволяет идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. Как объяснил эксперт, электронные подписи бывают разных видов.
Наиболее серьезная и надежная – усиленная квалифицированная электронная подпись, рассказал Виталий Вехов. По его словам, как правило, ею удостоверяют электронные документы и различные сообщения президент, члены правительства и другие лица, у которых есть соответствующий аппаратный комплекс. Эту подпись невозможно подделать, отметил эксперт.
Существует также более простая электронная подпись, которой многие из нас пользуются ежедневно – это банковские карты и пин-коды, объяснил профессор Вехов.
"Насколько они защищены? Карточку можно потерять, забыть, передать третьему лицу и от имени лица, указанного на карте, осуществить какие-то действия экономического порядка либо подписать документ", – предупредил эксперт в области информационной безопасности.
По его словам, самая доступная для злоумышленников электронная подпись ‒ в виде логина и пароля, которые мы используем для доступа в личные кабинеты на сайтах, информационных ресурсах, в соцсетях.
"Это наименее защищенная электронная подпись, в виде файла ее можно скопировать и даже не надо ничего подбирать. Нужно просто знать в системе место, где находятся и логин, и пароль. Это самая легко используемая мошенниками подпись. От имени лица осуществляется вход в личные кабинеты, подписание документов, которые предусмотрены в личном кабинете пользователя", – рассказал Виталий Вехов.
Защититься в этом случае помогает дополнительная идентификация пользователя с использованием кода, присылаемого на номер телефона или электронный почтовый ящик, пояснил эксперт.
Он также отметил, что обычной графической подписи под документом можно придать параметры электронной. Это делается с помощью электронного планшета и других цифровых средств фиксации информации. Подделать такую подпись будет сложно.
"Графическую (подпись) подделать несколько сложнее, поскольку после ее преобразования идет система графических признаков, которая человеком, оператором, принимающим документы к проверке, может быть сверена и может быть обнаружено мошенничество", – сказал Виталий Вехов в интервью радио Sputnik
.