https://ria.ru/20210311/odezhda-1600850782.html

Уфимский депутат решила продать люксовую одежду

Уфимский депутат решила продать люксовую одежду

Депутат городского совета Уфы Юлия Романчева, состоящая во фракции КПРФ, устроила в соцсети распродажу всей своей люксовой одежды из гардероба, пояснив, что у... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-11T21:16

2021-03-11T21:16

2021-03-12T05:14

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УФА, 11 мар – РИА Новости. Депутат городского совета Уфы Юлия Романчева, состоящая во фракции КПРФ, устроила в соцсети распродажу всей своей люксовой одежды из гардероба, пояснив, что у нее поменялись ценности жизни.Романчева в своем Instagram опубликовала видео своего гардероба и заявила, что продает всю брендовую одежду, а вырученные деньги потратит на благотворительность. По ее словам, все люксовые вещи подобраны под определенные образы и стиль. Например, к каждой шубе, пальто или куртке есть своя сумка, обувь, перчатки, шляпы, костюмы, платки и прочие аксессуары.Как отметила депутат, одежда стоит дорого, все вещи брендовые, а некоторые комплекты она даже не носила. Романчева показала подписчикам платье из итальянской ткани, которую ей сшил дорогой портной, перчатки, ради которых ей пришлось лететь в Лондон."Я радикально меняю свою жизнь, оставлю себе маленький гардероб, пусть мои вещи за недорогую сумму порадуют кого-то. Деньги потрачу на благотворительность. У меня поменялись всего лишь ценности", - отмечает депутат в Instagram.По данным уфимского горсовета, Романчева - депутат совета городского округа с сентября 2016 года, она является директором ООО "Первая аутсорсинговая компания по организации лечебного питания "Диет-групп 2009". Романчева состоит во фракции КПРФ. Ряд СМИ пишут, что депутат якобы приняла ислам после поездок в Чечню. На своей странице в Instagram она практически не показывает свою депутатскую деятельность, в основном размещая фотографии в стильных образах.РИА Новости пока не удалось получить комментарии самой Романчевой, горсовета Уфы и регионального отделения КПРФ.

https://ria.ru/20200502/1570879956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, кпрф, уфа, лондон, общество