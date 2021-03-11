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Уфимский депутат решила продать люксовую одежду
Уфимский депутат решила продать люксовую одежду
Депутат городского совета Уфы Юлия Романчева, состоящая во фракции КПРФ, устроила в соцсети распродажу всей своей люксовой одежды из гардероба, пояснив, что у... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-11T21:16
2021-03-12T05:14
республика башкортостан
кпрф
уфа
лондон
общество
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УФА, 11 мар – РИА Новости. Депутат городского совета Уфы Юлия Романчева, состоящая во фракции КПРФ, устроила в соцсети распродажу всей своей люксовой одежды из гардероба, пояснив, что у нее поменялись ценности жизни.Романчева в своем Instagram опубликовала видео своего гардероба и заявила, что продает всю брендовую одежду, а вырученные деньги потратит на благотворительность. По ее словам, все люксовые вещи подобраны под определенные образы и стиль. Например, к каждой шубе, пальто или куртке есть своя сумка, обувь, перчатки, шляпы, костюмы, платки и прочие аксессуары.Как отметила депутат, одежда стоит дорого, все вещи брендовые, а некоторые комплекты она даже не носила. Романчева показала подписчикам платье из итальянской ткани, которую ей сшил дорогой портной, перчатки, ради которых ей пришлось лететь в Лондон."Я радикально меняю свою жизнь, оставлю себе маленький гардероб, пусть мои вещи за недорогую сумму порадуют кого-то. Деньги потрачу на благотворительность. У меня поменялись всего лишь ценности", - отмечает депутат в Instagram.По данным уфимского горсовета, Романчева - депутат совета городского округа с сентября 2016 года, она является директором ООО "Первая аутсорсинговая компания по организации лечебного питания "Диет-групп 2009". Романчева состоит во фракции КПРФ. Ряд СМИ пишут, что депутат якобы приняла ислам после поездок в Чечню. На своей странице в Instagram она практически не показывает свою депутатскую деятельность, в основном размещая фотографии в стильных образах.РИА Новости пока не удалось получить комментарии самой Романчевой, горсовета Уфы и регионального отделения КПРФ.
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республика башкортостан, кпрф, уфа, лондон, общество

Уфимский депутат решила продать люксовую одежду

21:16 11.03.2021 (обновлено: 05:14 12.03.2021)
 
© Fotolia / eemarcelloПустые вешалки
Пустые вешалки - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Fotolia / eemarcello
Читать ria.ru в
УФА, 11 мар – РИА Новости. Депутат городского совета Уфы Юлия Романчева, состоящая во фракции КПРФ, устроила в соцсети распродажу всей своей люксовой одежды из гардероба, пояснив, что у нее поменялись ценности жизни.
Романчева в своем Instagram опубликовала видео своего гардероба и заявила, что продает всю брендовую одежду, а вырученные деньги потратит на благотворительность. По ее словам, все люксовые вещи подобраны под определенные образы и стиль. Например, к каждой шубе, пальто или куртке есть своя сумка, обувь, перчатки, шляпы, костюмы, платки и прочие аксессуары.
Как отметила депутат, одежда стоит дорого, все вещи брендовые, а некоторые комплекты она даже не носила. Романчева показала подписчикам платье из итальянской ткани, которую ей сшил дорогой портной, перчатки, ради которых ей пришлось лететь в Лондон.
"Я радикально меняю свою жизнь, оставлю себе маленький гардероб, пусть мои вещи за недорогую сумму порадуют кого-то. Деньги потрачу на благотворительность. У меня поменялись всего лишь ценности", - отмечает депутат в Instagram.
По данным уфимского горсовета, Романчева - депутат совета городского округа с сентября 2016 года, она является директором ООО "Первая аутсорсинговая компания по организации лечебного питания "Диет-групп 2009". Романчева состоит во фракции КПРФ. Ряд СМИ пишут, что депутат якобы приняла ислам после поездок в Чечню. На своей странице в Instagram она практически не показывает свою депутатскую деятельность, в основном размещая фотографии в стильных образах.
РИА Новости пока не удалось получить комментарии самой Романчевой, горсовета Уфы и регионального отделения КПРФ.
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