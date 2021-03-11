https://ria.ru/20210311/obespechenie-1600750304.html

Глава Приамурья рассказал о ситуации с обеспечением детей-сирот жильем

Глава Приамурья рассказал о ситуации с обеспечением детей-сирот жильем

Губернатор Амурской области заявил, что в области делается все возможное для обеспечения детей-сирот жильем, глава региона встретился с одним из первых... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:55

2021-03-11T12:55

2021-03-11T12:55

жилье

амурская область

свободненский район

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области заявил, что в области делается все возможное для обеспечения детей-сирот жильем, глава региона встретился с одним из первых получателей жилищных сертификатов.Амурская область стала третьим регионом России, где введена дополнительная мера поддержки для решения проблемы по обеспечению квартирами детей-сирот: кроме соцнайма, предусмотренного федеральным законом, по инициативе Орлова введены жилищные сертификаты. Получатели сертификатов могут приобрести готовое жилье или вступить в долевое строительство. При этом сироты сразу становятся собственниками квартир, а при соцнайме прожить в предоставленном жилье нужно не менее пяти лет.Сумма сертификата рассчитывается из нормы 33 квадратных метра на человека и средней стоимости "квадрата" на региональном рынке жилья, при желании приобрести квартиру большей площади можно добавить свои средства."Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить жильем наших граждан из категории детей-сирот. Уже очевидно, что жилищные сертификаты способны значительно сократить очередь", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.В прошлом году за получением жилищного сертификата в министерство соцзащиты Приамурья обратились 110 человек, в первую очередь право на поддержку получили 39 человек – это те, у кого двое и более детей. Остальные претенденты были внесены в сводный список в порядке обращения, всего в 2020 году жилищные сертификаты получили 52 амурчанина. Орлов посетил одного из первых, кто отпраздновал новоселье, – Андрея Щетинина. Молодой человек, у которого сейчас уже есть семья и дочь, стоял в очереди на жилье с 2017 года и оценил преимущество сертификата: добавил необходимые для покупки жилья средства и смог выбрать жилье не в Свободненском районе, где родился, а в Благовещенске, где закончил университет и куда вернулся после армии."Мы стали одними из первых, кто получил жилищные сертификаты. Как только появилась информация о такой возможности, я звонил, узнавал, что для этого надо сделать. Через некоторое время мне пришло письмо-уведомление, что могу подать документы. В августе получили сертификат, в декабре его реализовали. Использовали ещё материнский капитал и свои средства, в итоге въехали в новую квартиру 31 января этого года", - рассказал Щетинин.В этом году в Приамурье отпраздновать новоселье, воспользовавшись сертификатом, смогут ещё 95 детей-сирот. Орлов поручил просчитать, сколько людей смогут обратиться за такой мерой поддержки в ближайшие годы."Такой прогноз даст возможность своевременно закладывать финансирование данного направления в нужном объеме, чтобы жильё в собственность получили как можно больше жителей Амурской области, не ожидая несколько лет в очереди на квартиры по спецнайму", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20210306/ipoteka-1600185390.html

https://ria.ru/20210304/vyplaty-1599952587.html

амурская область

свободненский район

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, амурская область, свободненский район, благовещенск, общество