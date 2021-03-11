https://ria.ru/20210311/navalnyy-1600732302.html

Мосгорсуд утвердил взыскание с Навального в пользу бизнесмена Удодова

Мосгорсуд утвердил взыскание с Навального в пользу бизнесмена Удодова

Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании с Алексея Навального 350 тысяч рублей в пользу бизнесмена Александра Удодова по делу о защите чести и достоинства,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:47

2021-03-11T11:47

2021-03-11T11:47

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании с Алексея Навального 350 тысяч рублей в пользу бизнесмена Александра Удодова по делу о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в суде.Люблинский суд Москвы 18 декабря обязал Навального выплатить 350 тысяч рублей Удодову, которого тот обвинил в махинациях, в качестве компенсации морального вреда."Решение Люблинского суда по иску Удодова к Навальному оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.Речь шла о ряде утверждений, распространенных Навальном в видео на YouTube, которые Удодов счел порочащими свою честь и репутацию. За моральный вред он требовал взыскать с оппозиционера полмиллиона рублей.Удодов, по информации с его персонального сайта, является инвестором, девелопером, основателем компании "Афорра Девелопмент", которая владеет и управляет объектами торговой недвижимости, и основным акционером компании "Грибная радуга" - производителя шампиньонов.

https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589861756.html

https://ria.ru/20210228/frontoviki-1599249269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, youtube, москва, происшествия