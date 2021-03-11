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УФСИН сообщит о прибытии Навального в колонию только родным
УФСИН сообщит о прибытии Навального в колонию только родным
Одного из родственников Алексея Навального уведомят о прибытии к месту отбывания наказания, посторонним же сообщать об этом нельзя по закону, говорится в ответе РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:44
2021-03-11T10:44
вадим кобзев
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Одного из родственников Алексея Навального уведомят о прибытии к месту отбывания наказания, посторонним же сообщать об этом нельзя по закону, говорится в ответе УФСИН Владимирской области на запрос РИА Новости о месте содержания Навального и сроках его отправки в колонию.Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что его подзащитный находится в СИЗО во Владимирской области и, возможно, пробудет там до вступления в силу приговора.По его словам, Навальный будет участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.УФСИН Владимирской области в свою очередь сослалось на то, что по закону "распространение персональных данных третьим лицам не допускается".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение, Навальному предстоит провести в неволе около 2,5 лет.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210309/navalnyy-1600539994.html
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600065884.html
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вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимирская область, происшествия

УФСИН сообщит о прибытии Навального в колонию только родным

10:44 11.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Одного из родственников Алексея Навального уведомят о прибытии к месту отбывания наказания, посторонним же сообщать об этом нельзя по закону, говорится в ответе УФСИН Владимирской области на запрос РИА Новости о месте содержания Навального и сроках его отправки в колонию.
Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что его подзащитный находится в СИЗО во Владимирской области и, возможно, пробудет там до вступления в силу приговора.
По его словам, Навальный будет участвовать в рассмотрении апелляции, но лично или по видеосвязи из СИЗО - решит суд.
УФСИН Владимирской области в свою очередь сослалось на то, что по закону "распространение персональных данных третьим лицам не допускается".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 23:10
Постпред при ОЗХО заявил о сокрытии от России данных по Навальному
"О прибытии осужденного к месту отбывания наказания … администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направит уведомление одному из родственников осужденного по его выбору", - указано в ответе.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение, Навальному предстоит провести в неволе около 2,5 лет.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 13:22
Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза по Навальному
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Вадим КобзевАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимирская областьПроисшествия
 
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