Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210311/lebedev-1600838973.html
Умер автор музыки к "Гардемаринам" Виктор Лебедев
Умер автор музыки к "Гардемаринам" Виктор Лебедев
Автор музыки ко многим российским и советским кинофильмам, в том числе и "Гардемарины, вперед!" Виктор Лебедев скончался в Петербурге. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T19:30
2021-03-11T19:35
культура
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600838512_0:30:783:470_1920x0_80_0_0_a893680ef4fddbb29d2e1deda9f13f6b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Автор музыки ко многим российским и советским кинофильмам, в том числе и "Гардемарины, вперед!" Виктор Лебедев скончался в Петербурге."От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Михайловича Лебедева. Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением", - говорится в соболезнованиях спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова и парламентариев.В сообщении, распространённом пресс-службой петербургского ЗакСа, отмечается, что на посту профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Виктор Лебедев более 60 лет передавал секреты мастерства молодым композиторам и исполнителям. Его творческий путь был отмечен государственными наградами и почетными званиями.Среди творческого наследия Виктора Лебедева – музыка к 50 кинофильмам, в том числе всенародном известной картине "Гардемарины, вперед!", оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600838512_0:0:783:588_1920x0_80_0_0_10aa304019148e5cd08a0bb44bd28aa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, общество

Умер автор музыки к "Гардемаринам" Виктор Лебедев

19:30 11.03.2021 (обновлено: 19:35 11.03.2021)
 
© Фото : Санкт-Петербургский государственный институт культурыКомпозитор Виктор Лебедев
Композитор Виктор Лебедев - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Автор музыки ко многим российским и советским кинофильмам, в том числе и "Гардемарины, вперед!" Виктор Лебедев скончался в Петербурге.
"От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Михайловича Лебедева. Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением", - говорится в соболезнованиях спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова и парламентариев.
В сообщении, распространённом пресс-службой петербургского ЗакСа, отмечается, что на посту профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Виктор Лебедев более 60 лет передавал секреты мастерства молодым композиторам и исполнителям. Его творческий путь был отмечен государственными наградами и почетными званиями.
Среди творческого наследия Виктора Лебедева – музыка к 50 кинофильмам, в том числе всенародном известной картине "Гардемарины, вперед!", оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра.
 
КультураСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния