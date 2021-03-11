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Умер автор музыки к "Гардемаринам" Виктор Лебедев
Умер автор музыки к "Гардемаринам" Виктор Лебедев
Автор музыки ко многим российским и советским кинофильмам, в том числе и "Гардемарины, вперед!" Виктор Лебедев скончался в Петербурге. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T19:30
2021-03-11T19:30
2021-03-11T19:35
культура
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Автор музыки ко многим российским и советским кинофильмам, в том числе и "Гардемарины, вперед!" Виктор Лебедев скончался в Петербурге."От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Михайловича Лебедева. Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением", - говорится в соболезнованиях спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова и парламентариев.В сообщении, распространённом пресс-службой петербургского ЗакСа, отмечается, что на посту профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Виктор Лебедев более 60 лет передавал секреты мастерства молодым композиторам и исполнителям. Его творческий путь был отмечен государственными наградами и почетными званиями.Среди творческого наследия Виктора Лебедева – музыка к 50 кинофильмам, в том числе всенародном известной картине "Гардемарины, вперед!", оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра.
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РИА Новости
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РИА Новости
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санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Автор музыки ко многим российским и советским кинофильмам, в том числе и "Гардемарины, вперед!" Виктор Лебедев скончался в Петербурге.
"От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Виктора Михайловича Лебедева. Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением", - говорится в соболезнованиях спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова
и парламентариев.
В сообщении, распространённом пресс-службой петербургского ЗакСа, отмечается, что на посту профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Виктор Лебедев более 60 лет передавал секреты мастерства молодым композиторам и исполнителям. Его творческий путь был отмечен государственными наградами и почетными званиями.
Среди творческого наследия Виктора Лебедева – музыка к 50 кинофильмам, в том числе всенародном известной картине "Гардемарины, вперед!", оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра.