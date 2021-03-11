https://ria.ru/20210311/krym-1600788307.html
В Совфеде оценили ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма
В Совфеде оценили ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма
Использование нецензурных выражений на совещании не красит министра культуры Крыма, однако увольнения она не заслуживает, профессионализм чиновницы говорит в ее РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:43
2021-03-11T15:43
2021-03-11T15:43
арина новосельская
сергей цеков
сергей аксенов (политик)
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Использование нецензурных выражений на совещании не красит министра культуры Крыма, однако увольнения она не заслуживает, профессионализм чиновницы говорит в ее пользу, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Министр культуры Крыма Арина Новосельская ранее в четверг прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование."Конечно, такие выражения не красят министра. Но все же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным", - убеждён Цеков.
https://ria.ru/20210219/deputat-1598153173.html
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арина новосельская, сергей цеков, сергей аксенов (политик), общество