https://ria.ru/20210311/krym-1600788307.html

В Совфеде оценили ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма

В Совфеде оценили ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма

Использование нецензурных выражений на совещании не красит министра культуры Крыма, однако увольнения она не заслуживает, профессионализм чиновницы говорит в ее РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:43

2021-03-11T15:43

2021-03-11T15:43

арина новосельская

сергей цеков

сергей аксенов (политик)

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Использование нецензурных выражений на совещании не красит министра культуры Крыма, однако увольнения она не заслуживает, профессионализм чиновницы говорит в ее пользу, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Министр культуры Крыма Арина Новосельская ранее в четверг прервала правительственное совещание по видеосвязи нецензурным выражением. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование."Конечно, такие выражения не красят министра. Но все же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным", - убеждён Цеков.

https://ria.ru/20210219/deputat-1598153173.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арина новосельская, сергей цеков, сергей аксенов (политик), общество