https://ria.ru/20210311/kredit-1600722806.html

Уралец попросил суд поделить кредит на увеличение груди жене

Уралец попросил суд поделить кредит на увеличение груди жене

Житель Челябинска при разводе пытается через суд разделить пополам кредит на 200 тысяч рублей, взятый на увеличение груди жены, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:04

2021-03-11T11:04

2021-03-11T11:27

челябинск

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар – РИА Новости. Житель Челябинска при разводе пытается через суд разделить пополам кредит на 200 тысяч рублей, взятый на увеличение груди жены, сообщил в четверг РИА Новости адвокат мужчины Александр Щербинин."Операция, сопутствующие процедуры, взятие анализов, медикаменты оплачивались за счет кредитных денежных средств, которые оформил муж. Мой доверитель просит этот кредит поделить пополам, чтобы погашали его в равных долях, а не он один", - пояснил собеседник агентства.По его словам, речь идет о сумме "около 200 тысяч рублей", которые были взяты на него в рамках потребительского кредита "без указания целевого назначения".Жена исходит из того, что выплачивать кредит на грудь должен муж, поэтому тому теперь нужно доказать, либо что деньги он брал в кредит с согласия супруги, либо что они были потрачены "на нужды семьи".Щербинин пояснил, что подобная попытка разделения – расходов на увеличение груди – встречается в его практике впервые.По его данным, если по имуществу действует презумпция - все, что приобретено в период брака является совместным и делится пополам (пока не доказано иное), то по долгам ситуация противоположная - все долги личные (пока не доказано иное).Комментариями защиты жены РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210224/kredit-1598703337.html

https://ria.ru/20201208/pol-1588307024.html

челябинск

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челябинск, общество