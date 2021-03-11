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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600730707.html
Академик рассказал, на что чаще всего жалуются пациенты после COVID-19
Академик рассказал, на что чаще всего жалуются пациенты после COVID-19
Пациенты, перенесшие коронавирус, чаще всего жалуются на тревожность, бессонницу, депрессию, рассказал академик, вице-президент РАН, председатель Научного... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:43
2021-03-11T11:43
распространение коронавируса
владимир чехонин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пациенты, перенесшие коронавирус, чаще всего жалуются на тревожность, бессонницу, депрессию, рассказал академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир Чехонин.По его словам, наряду с поражением легких у переболевших нередко наблюдаются различные неврологические и психологические нарушения."Чаще всего пациенты при этом жалуются на тревожность, на бессонницу, депрессивные симптомы, симптомы посттравматического расстройства стрессового, обсессивно-компульсивные расстройства и так далее", - сказал Чехонин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Как рассказал эксперт, этиология повреждения тканей мозга окончательно не выяснена, определенного до конца патогнетеического варианта, который бы объяснил поражение нервной ткани, на сегодняшний день нет. Некоторые исследователи считают, что причина таких нарушений кроется в системном тромбоваскулите, воспалительных реакциях головного мозга аутоиммунного характера. Есть и противоположные данные.
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владимир чехонин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук

Академик рассказал, на что чаще всего жалуются пациенты после COVID-19

11:43 11.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пациенты, перенесшие коронавирус, чаще всего жалуются на тревожность, бессонницу, депрессию, рассказал академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир Чехонин.
По его словам, наряду с поражением легких у переболевших нередко наблюдаются различные неврологические и психологические нарушения.
Медик и пациент - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 14:13Распространение коронавируса
Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом
"Чаще всего пациенты при этом жалуются на тревожность, на бессонницу, депрессивные симптомы, симптомы посттравматического расстройства стрессового, обсессивно-компульсивные расстройства и так далее", - сказал Чехонин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Как рассказал эксперт, этиология повреждения тканей мозга окончательно не выяснена, определенного до конца патогнетеического варианта, который бы объяснил поражение нервной ткани, на сегодняшний день нет. Некоторые исследователи считают, что причина таких нарушений кроется в системном тромбоваскулите, воспалительных реакциях головного мозга аутоиммунного характера. Есть и противоположные данные.
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 06:47Распространение коронавируса
Названы симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом
 
Распространение коронавирусаВладимир ЧехонинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наук
 
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