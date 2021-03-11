https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600730707.html

Академик рассказал, на что чаще всего жалуются пациенты после COVID-19

Академик рассказал, на что чаще всего жалуются пациенты после COVID-19

Пациенты, перенесшие коронавирус, чаще всего жалуются на тревожность, бессонницу, депрессию, рассказал академик, вице-президент РАН, председатель Научного... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:43

2021-03-11T11:43

2021-03-11T11:43

распространение коронавируса

владимир чехонин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пациенты, перенесшие коронавирус, чаще всего жалуются на тревожность, бессонницу, депрессию, рассказал академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир Чехонин.По его словам, наряду с поражением легких у переболевших нередко наблюдаются различные неврологические и психологические нарушения."Чаще всего пациенты при этом жалуются на тревожность, на бессонницу, депрессивные симптомы, симптомы посттравматического расстройства стрессового, обсессивно-компульсивные расстройства и так далее", - сказал Чехонин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Как рассказал эксперт, этиология повреждения тканей мозга окончательно не выяснена, определенного до конца патогнетеического варианта, который бы объяснил поражение нервной ткани, на сегодняшний день нет. Некоторые исследователи считают, что причина таких нарушений кроется в системном тромбоваскулите, воспалительных реакциях головного мозга аутоиммунного характера. Есть и противоположные данные.

https://ria.ru/20210310/faktor-1600611672.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600548043.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чехонин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук