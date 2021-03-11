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Задержаны подозреваемые в хищении восьми миллиардов рублей у Сбербанка
Задержаны подозреваемые в хищении восьми миллиардов рублей у Сбербанка
У Сбербанка через аферу с кредитами украли восемь миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция задержала троих... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:31
2021-03-11T16:17
ирина волк
сбербанк россии
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У Сбербанка через аферу с кредитами украли восемь миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция задержала троих подозреваемых.Это сотрудники фирмы "Интерторг", которая развивала магазины Spar на Северо-Западе России, в частности в Санкт-Петербурге.По версии следствия, в январе 2018 года они предоставили банку заведомо ложные сведения и заключили кредитные договоры "без намерения выполнить обязательства".Деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, вскоре "Интерторг" обанкротился.
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ирина волк, сбербанк россии, санкт-петербург, происшествия

Задержаны подозреваемые в хищении восьми миллиардов рублей у Сбербанка

15:31 11.03.2021 (обновлено: 16:17 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У Сбербанка через аферу с кредитами украли восемь миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция задержала троих подозреваемых.
Это сотрудники фирмы "Интерторг", которая развивала магазины Spar на Северо-Западе России, в частности в Санкт-Петербурге.
По версии следствия, в январе 2018 года они предоставили банку заведомо ложные сведения и заключили кредитные договоры "без намерения выполнить обязательства".
Деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, вскоре "Интерторг" обанкротился.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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Ирина ВолкСбербанк РоссииСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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