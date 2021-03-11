https://ria.ru/20210311/khischenie-1600786228.html

Задержаны подозреваемые в хищении восьми миллиардов рублей у Сбербанка

Задержаны подозреваемые в хищении восьми миллиардов рублей у Сбербанка

У Сбербанка через аферу с кредитами украли восемь миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция задержала троих... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:31

2021-03-11T15:31

2021-03-11T16:17

ирина волк

сбербанк россии

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. У Сбербанка через аферу с кредитами украли восемь миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция задержала троих подозреваемых.Это сотрудники фирмы "Интерторг", которая развивала магазины Spar на Северо-Западе России, в частности в Санкт-Петербурге.По версии следствия, в январе 2018 года они предоставили банку заведомо ложные сведения и заключили кредитные договоры "без намерения выполнить обязательства".Деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, вскоре "Интерторг" обанкротился.

https://ria.ru/20210301/srok-1599398085.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, сбербанк россии, санкт-петербург, происшествия