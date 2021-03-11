https://ria.ru/20210311/karera-1600717923.html
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
Жители России разных поколений рассказали, на какие жертвы готовы идти ради успешной карьеры. Результаты опроса приводит сервис по поиску работы Superjob. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:33
2021-03-11T10:33
2021-03-11T12:12
кем стать
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общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Жители России разных поколений рассказали, на какие жертвы готовы идти ради успешной карьеры. Результаты опроса приводит сервис по поиску работы Superjob.Так, почти треть представителей поколения Y (к таким авторы исследования относят людей 1981-1996 годов рождения) заявили, что ради карьерных перспектив могут переехать в другой город, 28 процентов допускают ограничение общения с друзьями, 12 процентов согласны отложить создание семьи.Почти 30 процентов россиян, родившихся в 1997-2012 годах (поколение Z), для работы готовы отказаться от отдыха и развлечений, четверть опрошенных — ограничить общение с друзьями, 24 процента — отложить брак и рождение детей.Самой главной жертвой на пути к карьерным вершинам стали ненормированный график и занятость 12-16 часов в сутки (56 процентов). Трудиться в таком режиме готовы 22 процента молодых россиян и 18 процентов представителей поколения Y.Всего в опросе участвовали жители 244 населенных пунктов, в выборку вошли по 500 представителей обоих поколений.
https://ria.ru/20210310/dolg-1600548542.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, россия, superjob, общество
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Жители России разных поколений рассказали, на какие жертвы готовы идти ради успешной карьеры. Результаты опроса приводит сервис по поиску работы Superjob
.
Так, почти треть представителей поколения Y (к таким авторы исследования относят людей 1981-1996 годов рождения) заявили, что ради карьерных перспектив могут переехать в другой город, 28 процентов допускают ограничение общения с друзьями, 12 процентов согласны отложить создание семьи.
Почти 30 процентов россиян, родившихся в 1997-2012 годах (поколение Z), для работы готовы отказаться от отдыха и развлечений, четверть опрошенных — ограничить общение с друзьями, 24 процента — отложить брак и рождение детей.
Самой главной жертвой на пути к карьерным вершинам стали ненормированный график и занятость 12-16 часов в сутки (56 процентов). Трудиться в таком режиме готовы 22 процента молодых россиян и 18 процентов представителей поколения Y.
Всего в опросе участвовали жители 244 населенных пунктов, в выборку вошли по 500 представителей обоих поколений.