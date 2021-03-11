https://ria.ru/20210311/karera-1600717923.html

Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры

Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры

Жители России разных поколений рассказали, на какие жертвы готовы идти ради успешной карьеры. Результаты опроса приводит сервис по поиску работы Superjob. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:33

2021-03-11T10:33

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россия

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общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Жители России разных поколений рассказали, на какие жертвы готовы идти ради успешной карьеры. Результаты опроса приводит сервис по поиску работы Superjob.Так, почти треть представителей поколения Y (к таким авторы исследования относят людей 1981-1996 годов рождения) заявили, что ради карьерных перспектив могут переехать в другой город, 28 процентов допускают ограничение общения с друзьями, 12 процентов согласны отложить создание семьи.Почти 30 процентов россиян, родившихся в 1997-2012 годах (поколение Z), для работы готовы отказаться от отдыха и развлечений, четверть опрошенных — ограничить общение с друзьями, 24 процента — отложить брак и рождение детей.Самой главной жертвой на пути к карьерным вершинам стали ненормированный график и занятость 12-16 часов в сутки (56 процентов). Трудиться в таком режиме готовы 22 процента молодых россиян и 18 процентов представителей поколения Y.Всего в опросе участвовали жители 244 населенных пунктов, в выборку вошли по 500 представителей обоих поколений.

https://ria.ru/20210310/dolg-1600548542.html

https://ria.ru/20210223/rabota-1598628260.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, superjob, общество