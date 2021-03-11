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Мосгорсуд утвердил условный срок Галяминой за нарушения на акциях
Мосгорсуд утвердил условный срок Галяминой за нарушения на акциях
Мосгорсуд отказал в жалобе защиты на приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:33
2021-03-11T13:42
юлия галямина
константин котов
московская городская дума
вячеслав лебедев
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе защиты на приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные нарушения на митингах, передает корреспондент РИА Новости."Приговор Тверского районного суда в отношении Галяминой оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила судья Юлия Манеркина.Тверской суд Москвы в конце декабря признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Максимальное наказание по такому обвинению - пять лет.В жалобе адвокаты апеллировали к постановлению Конституционного суда, который указал, что уголовное дело по данной статье может быть возбуждено только при наличии реальной угрозы причинения вреда здоровью граждан, имуществу и общественному порядку.Прокурор парировала, что угроза здоровью граждан существовала - это возможность заражения коронавирусом, также она указал на перекрытие движения. Гособвинитель сочла приговор обоснованным и просила оставить его без изменений.Галямина, которая называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей, пожаловалась, что решение Тверского суда не позволяет ей преподавать в вузах.По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Юлия Галямина стала третьей осуждённой по данной статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили в Верховном суде, вторым - Константин Котов, он в декабре 2020-го вышел условно-досрочно — оба в первой инстанции получили реальные сроки.В 2017 году глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях правил проведения митингов, добавив, что это не официальная позиция.Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
https://ria.ru/20201223/galyamina-1590576977.html
https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595919676.html
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юлия галямина, константин котов, московская городская дума, вячеслав лебедев, москва, происшествия

Мосгорсуд утвердил условный срок Галяминой за нарушения на акциях

13:33 11.03.2021 (обновлено: 13:42 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковский муниципальный депутат Юлия Галямина в здании Тверского суда города Москвы
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина в здании Тверского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе защиты на приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные нарушения на митингах, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор Тверского районного суда в отношении Галяминой оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила судья Юлия Манеркина.
Юлия Галямина - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 15:09
Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях на митингах
Тверской суд Москвы в конце декабря признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Максимальное наказание по такому обвинению - пять лет.
В жалобе адвокаты апеллировали к постановлению Конституционного суда, который указал, что уголовное дело по данной статье может быть возбуждено только при наличии реальной угрозы причинения вреда здоровью граждан, имуществу и общественному порядку.
Прокурор парировала, что угроза здоровью граждан существовала - это возможность заражения коронавирусом, также она указал на перекрытие движения. Гособвинитель сочла приговор обоснованным и просила оставить его без изменений.
Олег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 19:44
Олегу Навальному предъявили обвинения за нарушения на незаконном митинге
Галямина, которая называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей, пожаловалась, что решение Тверского суда не позволяет ей преподавать в вузах.
По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Юлия Галямина стала третьей осуждённой по данной статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили в Верховном суде, вторым - Константин Котов, он в декабре 2020-го вышел условно-досрочно — оба в первой инстанции получили реальные сроки.
В 2017 году глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях правил проведения митингов, добавив, что это не официальная позиция.
Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 15:28
Юлии Навальной утвердили штраф за участие в незаконной акции 31 января
 
Юлия ГаляминаКонстантин КотовМосковская городская думаВячеслав ЛебедевМоскваПроисшествия
 
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