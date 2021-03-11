https://ria.ru/20210311/galyamina-1600761631.html

Мосгорсуд утвердил условный срок Галяминой за нарушения на акциях

Мосгорсуд утвердил условный срок Галяминой за нарушения на акциях

Мосгорсуд отказал в жалобе защиты на приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:33

2021-03-11T13:33

2021-03-11T13:42

юлия галямина

константин котов

московская городская дума

вячеслав лебедев

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе защиты на приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные нарушения на митингах, передает корреспондент РИА Новости."Приговор Тверского районного суда в отношении Галяминой оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила судья Юлия Манеркина.Тверской суд Москвы в конце декабря признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условно. Максимальное наказание по такому обвинению - пять лет.В жалобе адвокаты апеллировали к постановлению Конституционного суда, который указал, что уголовное дело по данной статье может быть возбуждено только при наличии реальной угрозы причинения вреда здоровью граждан, имуществу и общественному порядку.Прокурор парировала, что угроза здоровью граждан существовала - это возможность заражения коронавирусом, также она указал на перекрытие движения. Гособвинитель сочла приговор обоснованным и просила оставить его без изменений.Галямина, которая называет обвинения абсурдными, политически мотивированными и препятствующими выполнению ее должностных обязанностей, пожаловалась, что решение Тверского суда не позволяет ей преподавать в вузах.По данным следствия, в начале июля депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Юлия Галямина стала третьей осуждённой по данной статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили в Верховном суде, вторым - Константин Котов, он в декабре 2020-го вышел условно-досрочно — оба в первой инстанции получили реальные сроки.В 2017 году глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях правил проведения митингов, добавив, что это не официальная позиция.Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. В прошлом году пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.

https://ria.ru/20201223/galyamina-1590576977.html

https://ria.ru/20210203/navalnyy-1595919676.html

https://ria.ru/20210304/aktsiya-1599930923.html

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юлия галямина, константин котов, московская городская дума, вячеслав лебедев, москва, происшествия