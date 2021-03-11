https://ria.ru/20210311/ekspo-1600799261.html

Более 400 мировых брендов представят на ЭКСПО потребтоваров в Китае

Более 400 мировых брендов представят на ЭКСПО потребтоваров в Китае

Более 400 брендов из более чем 50 стран и регионов мира будет представлено на I Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров, сообщил марта организатор РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:31

2021-03-11T16:31

2021-03-11T16:31

россия-китай: главное

экспо

китай

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МОСКВА, 11 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Более 400 брендов из более чем 50 стран и регионов мира будет представлено на I Китайском международном ЭКСПО потребительских товаров, сообщил марта организатор мероприятия.В число названых брендов войдут Swatch (Швейцария), Swarovski (Австрия), Shiseido (Япония), Dell, Tesla и Coach (США).ЭКСПО пройдет с 7 по 10 мая в Хайкоу, административном центре провинции Хайнань на юге Китая. Его организаторами выступят Минкоммерции и правительство этой провинции.Выставочная площадь ЭКСПО составит 80 тысяч квадратных метров. В частности, 60 тысяч квадратных метров будет выделено под демонстрацию зарубежных товаров: модных товаров, ювелирных изделий и продуктов питания, а также комплексных услуг.Почетным гостем ЭКСПО станет Швейцария. В мероприятии примут участие делегации из более чем 10 стран и регионов мира, включая Японию, Францию и Канаду.

https://ria.ru/20210310/kitay-1600585339.html

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экспо, китай