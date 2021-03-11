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В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
В Кремле получают информацию о повышении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, это чревато провокациями, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:38
2021-03-11T12:45
донбасс
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Кремле получают информацию о повышении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, это чревато провокациями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас есть министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ, это первое. И администрация президента не относится к категории этих ведомств, у нас нет возможности оценивать ситуацию. Тем не менее, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание того, что на самом деле происходит на Донбассе.Он добавил, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ."Вы сами упомянули случаи, когда они публиковали сообщения, неверные по сути, которые впоследствии опровергались людьми из самопровозглашенных республик. Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения", - отметил пресс-секретарь президента РФ, обращаясь к журналистам.
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донбасс, дмитрий песков, в мире

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Донбассе

12:38 11.03.2021 (обновлено: 12:45 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Кремле получают информацию о повышении напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, это чревато провокациями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть министерство обороны и специальные службы, которые имеют возможность оценивать ситуацию вблизи наших границ, это первое. И администрация президента не относится к категории этих ведомств, у нас нет возможности оценивать ситуацию. Тем не менее, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание того, что на самом деле происходит на Донбассе.
Он добавил, что в данном случае большая ответственность ложится на СМИ.
"Вы сами упомянули случаи, когда они публиковали сообщения, неверные по сути, которые впоследствии опровергались людьми из самопровозглашенных республик. Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения", - отметил пресс-секретарь президента РФ, обращаясь к журналистам.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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