Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/don-1600714638.html
Мишустин поручил подготовить дорожную карту по оздоровлению Дона
Мишустин поручил подготовить дорожную карту по оздоровлению Дона
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона, сообщает... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:06
2021-03-11T10:07
дон
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148080/56/1480805625_0:206:3741:2310_1920x0_80_0_0_d6174d4c15e5e7150b5fa8695b709ca4.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона, сообщает пресс-служба правительства."На встрече также была затронута тема охраны окружающей среды, в частности экологическая ситуация на Дону. В связи с этим Минприроды, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития поручено до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса этой реки", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа будет вестись в рамках нацпроекта "Экология".
https://ria.ru/20200218/1564923690.html
дон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148080/56/1480805625_178:0:3741:2672_1920x0_80_0_0_6624c5dd8507f48c28391a91175c601a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дон, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология

Мишустин поручил подготовить дорожную карту по оздоровлению Дона

10:06 11.03.2021 (обновлено: 10:07 11.03.2021)
 
© Fotolia / seregayuНабережная в Ростове-на-Дону
Набережная в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Fotolia / seregayu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона, сообщает пресс-служба правительства.
"На встрече также была затронута тема охраны окружающей среды, в частности экологическая ситуация на Дону. В связи с этим Минприроды, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития поручено до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса этой реки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа будет вестись в рамках нацпроекта "Экология".
Вид на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
18 февраля 2020, 14:34
В реке Дон произошла массовая гибель рыбы
 
ДонМихаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Экология
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния