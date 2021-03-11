https://ria.ru/20210311/don-1600714638.html

Мишустин поручил подготовить дорожную карту по оздоровлению Дона

Мишустин поручил подготовить дорожную карту по оздоровлению Дона

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона, сообщает... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:06

2021-03-11T10:06

2021-03-11T10:07

дон

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

экология

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона, сообщает пресс-служба правительства."На встрече также была затронута тема охраны окружающей среды, в частности экологическая ситуация на Дону. В связи с этим Минприроды, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития поручено до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса этой реки", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа будет вестись в рамках нацпроекта "Экология".

https://ria.ru/20200218/1564923690.html

дон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дон, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология