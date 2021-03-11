https://ria.ru/20210311/don-1600714638.html
Мишустин поручил подготовить дорожную карту по оздоровлению Дона
Мишустин поручил подготовить дорожную карту по оздоровлению Дона
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона, сообщает... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:06
2021-03-11T10:06
2021-03-11T10:07
дон
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
экология
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона, сообщает пресс-служба правительства."На встрече также была затронута тема охраны окружающей среды, в частности экологическая ситуация на Дону. В связи с этим Минприроды, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития поручено до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса этой реки", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа будет вестись в рамках нацпроекта "Экология".
https://ria.ru/20200218/1564923690.html
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дон, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), экология