https://ria.ru/20210311/dollar-1600702832.html

Володин заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости

Володин заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости

Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T07:02

2021-03-11T07:02

2021-03-11T12:54

россия

вячеслав володин

экономика

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Спикер нижней палаты также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом, подчеркнул Володин, доля долларов США и евро снизилась с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне десяти процентов.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью РИА Новости, что американский доллар останется в обращении в России, но зависимость экономики от него надо снижать.Спикер Совфеда также напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз.Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью агентству Блумберг отмечал, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий".

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/dollar-1598886067.html

россия

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россия, вячеслав володин, экономика