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Володин заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости
Володин заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости
Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T07:02
2021-03-11T12:54
россия
вячеслав володин
экономика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Спикер нижней палаты также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом, подчеркнул Володин, доля долларов США и евро снизилась с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне десяти процентов.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью РИА Новости, что американский доллар останется в обращении в России, но зависимость экономики от него надо снижать.Спикер Совфеда также напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз.Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью агентству Блумберг отмечал, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий".
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россия, вячеслав володин, экономика

Володин заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости

07:02 11.03.2021 (обновлено: 12:54 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", — рассказал он.

Спикер нижней палаты также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом, подчеркнул Володин, доля долларов США и евро снизилась с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне десяти процентов.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью РИА Новости, что американский доллар останется в обращении в России, но зависимость экономики от него надо снижать.
Спикер Совфеда также напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз.
Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью агентству Блумберг отмечал, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий".
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РоссияВячеслав ВолодинЭкономика
 
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