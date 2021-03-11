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Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности
Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Роспатенту до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:20
2021-03-11T10:25
михаил мишустин
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Роспатенту до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности, соответствующее поручение Мишустин утвердил по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации."На встрече с сенаторами в качестве одной из основных тем обсуждалось обеспечение прав российских производителей на внешних рынках ... Минэкономразвития и Роспатенту поручено до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
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михаил мишустин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), совет федерации рф, экономика

Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности

10:20 11.03.2021 (обновлено: 10:25 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Роспатенту до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности, соответствующее поручение Мишустин утвердил по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.
"На встрече с сенаторами в качестве одной из основных тем обсуждалось обеспечение прав российских производителей на внешних рынках ... Минэкономразвития и Роспатенту поручено до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Михаил МишустинФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Совет Федерации РФЭкономика
 
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