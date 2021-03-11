https://ria.ru/20210311/dokument-1600716465.html
Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности
Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Роспатенту до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:20
2021-03-11T10:20
2021-03-11T10:25
михаил мишустин
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
совет федерации рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596629051_0:183:3000:1871_1920x0_80_0_0_441a43cd6c9d0a2cc5ce2e5eab9c66aa.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Роспатенту до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности, соответствующее поручение Мишустин утвердил по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации."На встрече с сенаторами в качестве одной из основных тем обсуждалось обеспечение прав российских производителей на внешних рынках ... Минэкономразвития и Роспатенту поручено до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
https://ria.ru/20210226/patenty-1599065411.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596629051_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_caf6383432518d54ef4a4f07ccded959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), совет федерации рф, экономика