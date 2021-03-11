https://ria.ru/20210311/dokument-1600716465.html

Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности

Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Роспатенту до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:20

2021-03-11T10:20

2021-03-11T10:25

михаил мишустин

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Роспатенту до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности, соответствующее поручение Мишустин утвердил по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации."На встрече с сенаторами в качестве одной из основных тем обсуждалось обеспечение прав российских производителей на внешних рынках ... Минэкономразвития и Роспатенту поручено до 26 мая рассмотреть возможность разработки стратегического документа в сфере защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

https://ria.ru/20210226/patenty-1599065411.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), совет федерации рф, экономика