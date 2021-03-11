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США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил в интервью... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:19
2021-03-11T03:19
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров."Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода "билет в один конец" в середине загранкомандировки", - пояснил он.Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.
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россия, сша, в мире

США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам

03:19 11.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.
"Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи", - сказал он.
"Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода "билет в один конец" в середине загранкомандировки", - пояснил он.
Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.
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