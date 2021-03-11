https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600699801.html

США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам

США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам

США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил в интервью... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T03:19

2021-03-11T03:19

2021-03-11T03:19

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров."Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода "билет в один конец" в середине загранкомандировки", - пояснил он.Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.

https://ria.ru/20200921/lavrov-1577570717.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире