https://ria.ru/20210311/diplomaty-1600699801.html
США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил в интервью... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:19
2021-03-11T03:19
2021-03-11T03:19
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров."Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода "билет в один конец" в середине загранкомандировки", - пояснил он.Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.
https://ria.ru/20200921/lavrov-1577570717.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8d09de248d5567c2c6e879bab0be85a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США
уже не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим, сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.
"Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что, как вы понимаете, очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные перед нами задачи", - сказал он.
"Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США. Получается, что если у кого-либо из моих коллег, оказавшихся в такой ситуации, возникает срочная необходимость съездить в Россию, будь то по служебному или личному поводу, обратно в Америку они въехать уже не могут. Своего рода "билет в один конец" в середине загранкомандировки", - пояснил он.
Генконсульство рассчитывает, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к конструктивным переговорам по визовой проблематике, подчеркнул Захаров.
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско
, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке
были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле
. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.