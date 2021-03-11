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На Украине откроют центр для "борьбы с пропагандистами"
На Украине откроют центр для "борьбы с пропагандистами"
На Украине в ближайшее время заработает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), сообщила "Страна.ua" со ссылкой на главу офиса президента Андрея Ермака. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:15
2021-03-11T17:15
2021-03-11T17:15
ситуация на украине
андрей ермак
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. На Украине в ближайшее время заработает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), сообщила "Страна.ua" со ссылкой на главу офиса президента Андрея Ермака.По словам чиновника, основным направлением деятельности новой структуры станет борьба с пропагандистами, "дестабилизирующими ситуацию внутри страны и разъединяющими Украину с ее союзниками".Как ранее заявил глава украинского Министерства культуры Александр Ткаченко, создание ЦПД — "только начало", а в ведомстве уже разрабатывают полноценную стратегию противодействия дезинформации. Он отметил, что таким образом можно было бы сосредоточить усилия по привлечению западных партнеров, "опыта специалистов" из стран, которые выступают "союзниками" Украины.
https://ria.ru/20210305/kravchuk-1600161164.html
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ситуация на украине, андрей ермак, владимир зеленский, украина, в мире