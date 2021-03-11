https://ria.ru/20210311/bandit-1600739617.html

В Дагестане нейтрализовали планировавшего теракт боевика

В Дагестане нейтрализовали планировавшего теракт боевика

В Махачкале нейтрализовали бандита, который планировал теракт, сообщили в НАК. При нем нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника". РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:20

2021-03-11T12:20

2021-03-11T13:25

республика дагестан

национальный антитеррористический комитет рф

махачкала

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МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 11 мар — РИА Новости. В Махачкале нейтрализовали бандита, который планировал теракт, сообщили в НАК. При нем нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника".В четверг в Советском районе дагестанской столицы впервые с начала 2010-х ввели режим контртеррористической операции: спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение.Его нашли в частном доме и предложили сдаться, в ответ боевик открыл огонь, в итоге его уничтожили. Среди гражданского населения и силовиков никто не пострадал.Накануне директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников рассказал, что в 2020 году в России ликвидировали 71 ячейку террористов.

махачкала

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, национальный антитеррористический комитет рф, махачкала