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В Дагестане нейтрализовали планировавшего теракт боевика
В Дагестане нейтрализовали планировавшего теракт боевика
В Махачкале нейтрализовали бандита, который планировал теракт, сообщили в НАК. При нем нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника". РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:20
2021-03-11T12:20
2021-03-11T13:25
республика дагестан
национальный антитеррористический комитет рф
махачкала
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МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 11 мар — РИА Новости. В Махачкале нейтрализовали бандита, который планировал теракт, сообщили в НАК. При нем нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника".В четверг в Советском районе дагестанской столицы впервые с начала 2010-х ввели режим контртеррористической операции: спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение.Его нашли в частном доме и предложили сдаться, в ответ боевик открыл огонь, в итоге его уничтожили. Среди гражданского населения и силовиков никто не пострадал.Накануне директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников рассказал, что в 2020 году в России ликвидировали 71 ячейку террористов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика дагестан, национальный антитеррористический комитет рф, махачкала