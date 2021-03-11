https://ria.ru/20210311/aviabilety-1600743348.html

Эксперты выяснили, как изменились цены на авиабилеты во время пандемии

Эксперты выяснили, как изменились цены на авиабилеты во время пандемии

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на авиабилеты по внутренним направлениям в марте — апреле 2021 года в сравнении с РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:16

2021-03-11T16:16

2021-03-11T16:17

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на авиабилеты по внутренним направлениям в марте — апреле 2021 года в сравнении с "докоронавирусным" 2019 годом, сообщает Туту.ру.Исследовались проездные документы, оформленные для вылета по России в одну сторону с 1 марта по 30 апреля. По данным аналитиков, средний чек в марте — апреле (по билетам в одну сторону, оформленным к 5 марта), составляет 6 628 рублей. В 2019 году за этот период он был 6 668 рублей. То есть, можно говорить о постепенном восстановлении цен на авиабилеты по России.Если говорить о самых востребованных маршрутах, то средний чек по направлению Москва — Сочи вырос на 21 процент и составил 5416 рублей, перелет Москва — Симферополь — на 27 процентов, до 5903 рублей, а из столицы в Минеральные Воды — на 15 процентов, до 4796 рублей. Билеты Санкт-Петербург — Сочи обходятся покупателям в среднем дороже на семь процентов: в 6912 рублей, а чек на перелеты в Симферополь вырос на 29 процентов (7620 рублей).Есть направления, где динамика среднего чека практически незаметна: например, Москва — Санкт-Петербург (2918 рублей). Стоимость перелет Москва — Анапа упала на 15 процентов, до 5494 рублей. Больше всего снизились средние чеки по сравнению с мартом — апрелем 2019 года за перелет в из столицы в Горно-Алтайск: на 60 процентов, до 5418 рублей. С отправлением из Санкт-Петербурга наиболее подешевел перелет в Пермь: на 47 процентов (3592 рубля).

https://ria.ru/20210301/avibilety-1599123318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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