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https://ria.ru/20210311/aviabilety-1600743348.html
Эксперты выяснили, как изменились цены на авиабилеты во время пандемии
Эксперты выяснили, как изменились цены на авиабилеты во время пандемии
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на авиабилеты по внутренним направлениям в марте — апреле 2021 года в сравнении с РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:16
2021-03-11T16:17
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на авиабилеты по внутренним направлениям в марте — апреле 2021 года в сравнении с "докоронавирусным" 2019 годом, сообщает Туту.ру.Исследовались проездные документы, оформленные для вылета по России в одну сторону с 1 марта по 30 апреля. По данным аналитиков, средний чек в марте — апреле (по билетам в одну сторону, оформленным к 5 марта), составляет 6 628 рублей. В 2019 году за этот период он был 6 668 рублей. То есть, можно говорить о постепенном восстановлении цен на авиабилеты по России.Если говорить о самых востребованных маршрутах, то средний чек по направлению Москва — Сочи вырос на 21 процент и составил 5416 рублей, перелет Москва — Симферополь — на 27 процентов, до 5903 рублей, а из столицы в Минеральные Воды — на 15 процентов, до 4796 рублей. Билеты Санкт-Петербург — Сочи обходятся покупателям в среднем дороже на семь процентов: в 6912 рублей, а чек на перелеты в Симферополь вырос на 29 процентов (7620 рублей).Есть направления, где динамика среднего чека практически незаметна: например, Москва — Санкт-Петербург (2918 рублей). Стоимость перелет Москва — Анапа упала на 15 процентов, до 5494 рублей. Больше всего снизились средние чеки по сравнению с мартом — апрелем 2019 года за перелет в из столицы в Горно-Алтайск: на 60 процентов, до 5418 рублей. С отправлением из Санкт-Петербурга наиболее подешевел перелет в Пермь: на 47 процентов (3592 рубля).
https://ria.ru/20210301/avibilety-1599123318.html
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пермь
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Эксперты выяснили, как изменились цены на авиабилеты во время пандемии

16:16 11.03.2021 (обновлено: 16:17 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПассажиры у зоны предполетного досмотра в новом терминале "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Пассажиры у зоны предполетного досмотра в новом терминале Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на авиабилеты по внутренним направлениям в марте — апреле 2021 года в сравнении с "докоронавирусным" 2019 годом, сообщает Туту.ру.
Исследовались проездные документы, оформленные для вылета по России в одну сторону с 1 марта по 30 апреля. По данным аналитиков, средний чек в марте — апреле (по билетам в одну сторону, оформленным к 5 марта), составляет 6 628 рублей. В 2019 году за этот период он был 6 668 рублей. То есть, можно говорить о постепенном восстановлении цен на авиабилеты по России.
Если говорить о самых востребованных маршрутах, то средний чек по направлению Москва — Сочи вырос на 21 процент и составил 5416 рублей, перелет Москва — Симферополь — на 27 процентов, до 5903 рублей, а из столицы в Минеральные Воды — на 15 процентов, до 4796 рублей.
Билеты Санкт-Петербург — Сочи обходятся покупателям в среднем дороже на семь процентов: в 6912 рублей, а чек на перелеты в Симферополь вырос на 29 процентов (7620 рублей).
Есть направления, где динамика среднего чека практически незаметна: например, Москва — Санкт-Петербург (2918 рублей). Стоимость перелет Москва — Анапа упала на 15 процентов, до 5494 рублей.
Больше всего снизились средние чеки по сравнению с мартом — апрелем 2019 года за перелет в из столицы в Горно-Алтайск: на 60 процентов, до 5418 рублей.
С отправлением из Санкт-Петербурга наиболее подешевел перелет в Пермь: на 47 процентов (3592 рубля).
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 00:40Туризм
Названы самые дешевые направления для полетов из Москвы и Петербурга
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатьТуризмТуту.рутуристыНовости - ТуризмМоскваСимферопольСочиМинеральные ВодыАнапаПермьГорно-АлтайскСанкт-Петербург
 
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